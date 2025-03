ONU alerta para “regressão alarmante” no Sudão do Sul

O Sudão do Sul está a sofrer uma “regressão alarmante”, uma vez que os confrontos ocorridos nas últimas semanas no nordeste do país ameaçam anular anos de progresso no sentido da paz, alertou no sábado, 8, a comissão das Nações Unidas para os direitos humanos no país.

O frágil acordo de partilha de poder entre o Presidente Salva Kiir e o Primeiro Vice-Presidente Riek Machar foi posto em perigo pelos confrontos entre as suas forças aliadas no Estado do Alto Nilo.

Na sexta-feira, um helicóptero da ONU que tentava resgatar soldados no estado foi atacado, matando um membro da tripulação e ferindo outros dois.

Um general do exército também foi morto na missão de salvamento falhada, informou a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS).

O incidente causou arrepios na jovem e empobrecida nação, há muito assolada pela instabilidade política e pela violência.

Kiir apelou à calma e prometeu não regressar à guerra.

Num comunicado de sábado, a presidente da comissão da ONU, Yasmin Sooka, disse que o Sudão do Sul estava a “testemunhar uma regressão alarmante que poderia apagar anos de progresso duramente conquistado”.

“Em vez de alimentar a divisão e o conflito, os líderes devem urgentemente voltar a concentrar-se no processo de paz, defender os direitos humanos dos cidadãos do Sudão do Sul e garantir uma transição suave para a democracia”, disse ela.

O Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, terminou uma guerra civil de cinco anos em 2018 com o acordo de partilha de poder entre os rivais Kiir e Machar.

Mas os aliados de Kiir acusaram as forças de Machar de fomentar distúrbios no condado de Nasir, no estado do Alto Nilo, em aliança com o chamado Exército Branco, um bando solto de jovens armados na região da mesma comunidade étnica Nuer que o vice-presidente.

“O que estamos a testemunhar agora é um regresso às lutas de poder imprudentes que devastaram o país no passado”, afirmou o comissário Barney Afako no comunicado da Comissão das Nações Unidas.

O comissário acrescentou que os sul-sudaneses suportaram “atrocidades, violações de direitos que constituem crimes graves, má gestão económica e uma segurança cada vez pior”.

“Eles merecem descanso e paz, não outro ciclo de guerra”.