África só será relevante na arena internacional se apostar pesadamente na Educação, José Maria Neves

A África só será um actor relevante na arena internacional se apostar pesadamente numa educação que crie valor espiritual e vigor intelectual suficientes para a imaginação de um futuro muito melhor e a catalisação do desenvolvimento sustentável de todo o continente, afirmou o Presidente de Cabo Verde na Cimeira Educação Transformadora, na noite de segunda-feira, 19, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

“Queremos transformar a Educação, a todos os níveis, para que ela seja o acelerador de um crescimento económico inclusivo e ambientalmente sustentável”, sublinhou José Maria Neves, quem realçou que, desde “a hora zero da República”, Cabo Verde fez um percurso notável na educação e alcançou, no essencial, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

No entanto, devido à complexidade do desenvolvimento do país, o desafio da qualidade da educação tornou-se premente e, para Neves, neste momento, o país tem de “continuar a investir na educação cidadã e inovadora como prioridade nacional”.

Com a secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, presente também na Cimeira, o Chefe de Estado cabo-verdiano apresentou “seis compromissos para transformar a educação, no sentido de maior qualidade e inclusão"

Neves elencou a aposta na transformação digital capaz de conectar Cabo Verde dentro e fora do seu território e com a sua "altamente qualificada diáspora", no desenvolvimento de competências digitais no sistema educativo, “dando prioridade a um programa de educação digital para todos em todos os níveis de ensino”, reforço das capacidades dos docentes para darem resposta às necessidades de aprendizagem dos alunos, reforço das práticas de educação inclusiva e a transformação das universidades em “espaços de inovação, de experimentação e de aceleração da aprendizagem para o desenvolvimento sustentável do país, particularmente nos domínios das TIC, da economia azul e da economia verde”.

O Presidente cabo-verdiano também assumiu o compromisso de “consagrar 20% do Orçamento do Estado para o sector da Educação durante os próximos anos”, em que também serão chamadas as parcerias público-privadas.

O Orçamento deste ano prevê cerca de 15 por cento para o sector da educação.

Na sua intervenção, José Maria Neves reiterou que o seu país ambiciona continuar a ser uma referência na região e no mundo em termos de Educação, e concliuiu, numa leitura a nível do continente, que a “África só será um actor relevante na arena internacional se apostar pesadamente numa educação que crie valor espiritual e vigor intelectual suficientes para a imaginação de um futuro muito melhor e a catalisação do desenvolvimento sustentável de todo o continente”.

O Chefe de Estado de Cabo Verde discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa nesta terça-feira, 20, em Nova Iorque, no período da tarde de amanhã.