ONGs angolanas querem organizações locais a administrar fundos agrícolas

Diversas orgzanizações não-governamentais angolanas avisaram que um fundo de quase duzentos milhões de dólares para fomentar a produção de alimentos deve ser administrado por entidades directamente ligadas aqueles envolvidos na agricultura.

Essas organizações avisaram também da necessidade de se simplicar o processo de acesso aos fundos caso conr’ario tudo poderá fracassar.

O Governo angolano anunciou recentemente a disponibilização de 153 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 183 milhões de dólares, para apoiar a produção de alimentos e proteína animal, em meio a uma das piores crises alimentares no país.

Organizações de apoio rural e agrário antevêem o fracasso do processo por, alegadamente, exigir como condições para o acesso ao financiamento o título de terras e o direito de superfície, documentos que muitos agricultores e camponeses não possuem por inexistência de uma Lei de Terras actualizada.

Segundo o Ministério das Finanças foi emitida uma garantia pública para o financiamento da campanha agrícola 2024, sendo o financiador - Banco Angolano de Investimentos (BAI), num montante de 43 mil milhões kwanzas, com a maturidade de 12 meses a taxa de juros de 7% ao ano.

Aquele departamento ministerial indicou o Fundo de Garantia de Crédito (FGC), no montante de 50 mil milhões kwanzas, o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), com 20 mil milhões de kwanzas, o Fundo Angolano de Capital de Risco (FACRA), com 5 mil milhões de kwanzas e igual valor para o FADA – Fundo de Apoio de Desenvolvimento Agrário, como sendo as instituições financeira “recapituladas” para este processo.

Para o líder da ADRA- Ação para o Desenvolvimento e Rural e Ambiente, Carlos Cambuta, o problema está na gestão destes recursos e nos requisitos previstos para se ter acesso a esse financiamento que, no seu entender, ficam aquém da capacidade dos agricultores e dos camponeses.

“Muitos agricultores que estão associados em cooperativas não têm títulos de terras logo, não terão essa possibilidade salvo alguns muito poucos”, defende Cambuta que se manifesta apologista de uma reforma agrária capaz de permitir o acesso a títulos de terras “às pessoas que têm vontade de explorar a terra”, disse.

Aquele líder associativo sugere a quem de direito a canalizar esses recursos para “uma instituição com uma visão de desenvolvimento comunitário e através de mecanismos simplificados como é o caso da ADRA e da União dos Camponeses” .

O responsável da Rede de Terra Angola, Bernardo Castro também diz duvidar que as verbas não venham cair nas mãos de pessoas que não têm qualificação nesta matéria “porque as decisões não são centralizadas quando são tomadas”.

Bernardo Castro, diz que “ a questão não está no financiamento mas a quem vai-se entregar esse dinheiro para que não apareçam pessoas que nós já conhecemos”.

Segundo o Ministério das Finanças, foi feita uma dotação orçamental de 30 mil milhões de kwanzas ao Ministério da Agricultura para aquisição de insumos agrícolas para apoio à agricultura familiar.

Esclarece que as referidas capitalizações concretizam a medida de apoio financeiro ao sector empresarial com foco nas pequenas e médias empresas, de modo a agilizar e facilitar o acesso a recursos financeiros por parte dos operadores privados com iniciativas conducentes à diversificação económica nacional e ao reforço da segurança alimentar do país.

O Ministério das Finanças refere que a disponibilização da linha de financiamento contratada ao BAI tem como objectivo promover o desenvolvimento da produção agrícola nacional, bem como potenciar os produtores comerciais de grande, média e pequena dimensão.

Quanto aos recursos financeiros disponibilizados do BDA, as Finanças justifica que o mesmo traduz a reafirmação do foco do Executivo em recentrar o referido banco no exercício da sua função de apoiar na potenciação da diversificação em setores com alto potencial de gerar dividendos ao crescimento económico, de criação de empregos e à resiliência da economia nacional, assegurando-se concomitantemente, do fortalecimento da segurança alimentar nacional, por via da operacionalização do Planapesca, Planapecuária e o apoio a iniciativas no âmbito do desenvolvimento agrícola.

Para os recursos financeiros concedidos ao FACRA, as Finanças avançam que o mesmo visa apoiar iniciativas no âmbito da segurança alimentar, através do desenvolvimento de cadeias logísticas para facilitar o armazenamento, beneficiamento primário, conservação e o escoamento dos centros de produção agrícola, abrindo-se assim por via do FACRA linha de financiamento de projectos privados de implantação de pequenas indústrias (equipamento) de beneficiação de cereais, grãos, café e algodão em zonas de produção.

Relativamente aos recursos financeiros disponibilizados ao FADA visam apoiar as Caixas Comunitárias de cooperativas agrícolas, os quais serão operados e disponibilizados pelo FADA em condições bonificadas, designadamente, a uma taxa de juro máxima de 7% ao ano.