OGE angolano debaixo de fogo

Os parlamentares angolanos aprovaram hoje na generalidade o Orçamento Geral do estado para 2023, aproximadamente 37.000 milhões de dólares, onde as áreas consideradas prioritárias a saúde e a educação ficaram novamente apenas em um dígito percentual.

A saude, fica com 8 porcento do total do bolo, enquanto a educação com sete porcento. No global, por sectores a Casa militar da Presidencia da República recebe do OGE 204 mil milhões de Kwanzas (cerca de 370 milhões de dólares), o ministério do interior com

22 mil milhões de Kwanzas (cerca de 40 milhões de dólares), contra os mil milhões de Kwanzas, cerca de 2 milhões de dólares do ministério da Educação, e 9 milhões de dólares do ministério da Agricultura.

Especialistas consideram que os números do OGE são claros, mostram bem quais as verdadeiras prioridades do executivo angolano.



Considerando a área social, um conjunto de vários departamentos como, a cultura, assistência social, educação, saúde etc o executive defende ter acrescentado a fatia do OGE para o sector social de 28 porcento do ano passado, para 33 porcento deste ano,.

Só que do ponto de vista de cada área individualmente, a educação por exemplo mantém-se em 1 dígito, sete porcento, contra os seis do orçamento de 2022, a saúde também cresceu um dígito em relação ao OGE anterior de sete, para oito porcento deste ano.

O sector da Defesa e Segurança continua a ser superior ao da educação, saúde e agricultura juntos.

Em termos de valores por sectores, a Casa Militar da presidência da República recebe do OGE deste ano mais de duzentos mil milhões, o equivalente a 370 milhões de dólares,

contra os 3 mil milhões de Kwanzas, quase seis milhões de dólares para os ministérios da educação e do ensino superior juntos.

O ministério da agricultura recebe deste orçamento quase dez milhões de dólares.

Luanda domina gastos provinciais

Por províncias Luanda é que recebe mais do OGE para este ano mais de mil milhões de dólares, enquanto Cabinda recebe apenas doze milhões de dólares.

O facto da fatia para o sector da defesa segurança e ordem interna receberem mais que os sectores da educação e saúde juntos espelham bem, na visão do académico João Lukombo Nza Tuzola o que o executivo pretende para o país.

"Os números falam por si, eles pretendem reforçar cada vez mais a sua posição no poder, a sua proteção em vez de pensarem no futuro deste país, com a formação de quadros”, disse.

O economist Damião Cabulo disse que "no nosso OGE sempre se deu primazia, depois da dívida, os serviços de apoio e segurança do presidente da República”.

“Isto nos faz perceber que quem é governado não lhe é dada nenhuma satisfação, a única coisa que o governo faz é protegerem-se eles próprios, a parte mais importante é a segurança deles”, disse.

O OGE para 2023 passou hoje pelo crivo dos deputados, com votos favoráveis da maioria e votos contra da oposição.

O documento vai agora a apreciação na especialidade, para depois regressar ao plenário, para aprovação definitiva.