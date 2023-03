Ocidente recupera o sentido de união à luz da guerra russa na Ucrânia, indica pesquisa

Uma pesquisa de atitudes globais em relação à guerra da Rússia na Ucrânia sugere que o Ocidente recuperou a sua “unidade e senso de propósito” após a invasão, de acordo com o Conselho Europeu de Relações Exteriores.

A pesquisa, realizada em nove países da União Europeia (UE), Grã-Bretanha, China, Índia, Turquia, Rússia e Estados Unidos, em Dezembro e janeiro, retrata atitudes marcadamente diferentes em nações não ocidentais.

“Perguntamos se eles concordam fortemente com a ideia de que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia precisa de parar o mais rápido possível, mesmo que isso signifique dar à Rússia o controlo de algumas áreas da Ucrânia”, disse Susi Dennison, analista do conselho, que encomendou a votação.

“O que descobrimos foi que dentro da UE, mas também na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos – então o que você pode chamar de Ocidente – há um acordo geral com a ideia de que a Ucrânia precisa de recuperar todo o seu território. E isso cresceu nos países europeus que analisamos desde que fizemos uma pergunta semelhante no verão passado”, disse Dennison.

O relatório diz que americanos e europeus estão unidos em acreditar que a Rússia é uma adversária ou rival. Setenta e um por cento dos entrevistados nos EUA, 77% na Grã-Bretanha e 65% nos países da UE “consideram o futuro das relações com a Rússia como um confronto”, segundo o relatório.

Os não-ocidentais deram respostas muito diferentes. Na China, 42% dos entrevistados concordam que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia deve terminar o mais rápido possível, mesmo que isso signifique a Ucrânia entregar o controlo de partes do seu território para a Rússia.

O desejo de acabar rapidamente com a guerra é mais forte na Turquia, com 48% e na Índia, com 54%, segundo o relatório.

“É importante notar, no entanto, que quase um terço das pessoas em ambos os países preferiria que a Ucrânia recuperasse todo o seu território, mesmo que isso significasse uma guerra mais longa ou mais ucranianos sendo mortos e deslocados”, acrescenta o relatório.

Inverno

Os autores dizem que três factores impulsionaram a unidade ocidental: o sucesso no campo de batalha ucraniano, a maneira como a guerra uniu a esquerda e a direita política e o retorno percebido de um Ocidente forte liderado pelos Estados Unidos.

Os europeus também sentem que sobreviveram a um inverno difícil, apesar dos altos preços da energia causados pela invasão da Rússia, disse Dennison.

“Há um certo sentimento entre os europeus de que resistimos a essa tempestade em particular, podemos sustentar economicamente a posição que estamos a assumir contra a Rússia e que precisamos fazer isso por causa da natureza da guerra que a Rússia move – que ameaça as regras fundamentais em que se baseia a ordem internacional”.

Enquanto a Rússia tenta tomar mais território numa ofensiva de primavera, os autores do relatório dizem que os líderes ocidentais devem explorar o apoio público para armar a Ucrânia.

O relatório conclui que a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia “confirmou a centralidade renovada do poder americano na Europa – com biliões de dólares gastos na manutenção do esforço de guerra, que sustentou a unidade através do Atlântico em sanções e posições diplomáticas em relação à Rússia e deu um novo sopro de vida para instituições lideradas pelo ocidente, como a NATO e o G-7. Essa realidade não passou despercebida pelo público global”.