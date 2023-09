Tribunal Supremo vai tratar de casos de aborto e de armas no seu novo mandato, em meio a preocupações éticas

O Tribunal Supremo americano está de regresso a um novo mandato para tratar de alguns temas já conhecidos - armas e aborto - e das preocupações com a ética que rodeiam os juízes.

O ano também será muito centrado nas redes sociais e na forma como a proteção da liberdade de expressão se aplica online.

Uma grande incógnita é se o tribunal será chamado a pronunciar-se sobre qualquer aspeto dos processos criminais contra o antigo Presidente Donald Trump e outros ou sobre os esforços em alguns estados para manter o republicano fora das eleições presidenciais de 2024 devido ao seu papel na tentativa de anular os resultados das eleições de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden.



De menor visibilidade, mas de importância vital, vários casos no mandato que começa na segunda-feira, 2 de outubro, pedem aos juízes que restrinjam o poder das agências reguladoras.



"Não me lembro de um mandato em que o tribunal estivesse pronto para dizer tanto sobre o poder das agências administrativas federais ", disse Jeffrey Wall, que atuou como procurador-geral adjunto no governo Trump.



Um desses casos, que será discutido na terça-feira, ameaça a capacidade de funcionamento do Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor, ou CFPB.

Ao contrário da maioria das agências, o CFPB não depende de dotações anuais do Congresso, mas obtém o seu financiamento diretamente da Reserva Federal.

A ideia quando a agência foi criada, após a recessão de 2007-08, era protegê-la da política. Mas o tribunal federal de recursos de Nova Orleães derrubou o mecanismo de financiamento. A decisão causaria "uma profunda perturbação ao pôr em causa praticamente todas as medidas tomadas pelo CFPB" desde a sua criação, afirmou a administração Biden num processo judicial.



Lei de Controle de Armas



O mesmo tribunal federal de recursos também produziu a decisão que derrubou uma lei federal que visa manter as armas longe de pessoas que enfrentam ordens de restrição de violência doméstica.



O painel de três juízes do 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos afirmou que a sua decisão foi obrigada pela decisão do Supremo Tribunal de 2022 que expandiu os direitos às armas e orientou os juízes a avaliar as restrições com base na história e na tradição. Os juízes também invalidaram outras leis de controle de armas de longa data.



Os juízes irão ouvir o caso do Texas, em novembro, naquela que é a sua primeira oportunidade de elaborar sobre o significado dessa decisão no caso anterior, que veio a ser conhecido como Bruen.



O Aborto



O caso do aborto que provavelmente será ouvido pelos juízes também será a primeira palavra do tribunal sobre o assunto desde que reverteu o direito ao aborto de Roe v. Wade. O novo caso decorre de uma decisão, também do 5º Circuito, de limitar a disponibilidade da mifepristona, um medicamento utilizado no método de aborto mais comum nos Estados Unidos.

A administração já obteve uma ordem do tribunal superior para bloquear a decisão da apelação enquanto o processo continua. Os juízes poderão decidir, no final do outono, retomar o caso da mifepristona nesta legislatura.



A variedade de casos do 5º Circuito poderá oferecer ao Presidente do Tribunal Supremo, John Roberts, mais oportunidades para forjar alianças em casos importantes que ultrapassam as linhas ideológicas.

Nesses casos, o tribunal de recurso, dominado pelos conservadores, que inclui seis nomeados por Trump, assumiu posições jurídicas agressivas, disse Irv Gornstein, diretor executivo do Instituto do Supremo Tribunal da Faculdade de Direito de Georgetown.

"O 5.º Circuito está pronto a adotar a posição politicamente mais conservadora em quase todas as questões, por menos plausível que seja ou por mais que seja necessário violar os precedentes", disse Gornstein.



Os três juízes do Tribunal Supremo nomeados por Trump - Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh - estiveram juntos na maioria de alguns dos maiores casos dos últimos dois anos, incluindo sobre armas, aborto e fim da ação afirmativa nas admissões universitárias.



Mas em alguns casos importantes do último mandato, o tribunal dividiu-se de forma invulgar. No mais notável deles, Kavanaugh juntou-se a Roberts e aos três juízes liberais do tribunal para decidir que o Alabama não tinha feito o suficiente para refletir o poder político dos eleitores negros na sua redistribuição do Congresso.



Roberts e Kavanaugh, desta vez acompanhados por Barrett, também estiveram em maioria com os juízes liberais num caso que rejeitou um esforço legal conservador para excluir os tribunais estaduais da supervisão das eleições para o Congresso e para a Presidência.



Estes resultados ainda não contribuíram muito para melhorar a imagem do tribunal na opinião pública. A mais recente sondagem Gallup, divulgada na semana passada, revelou que a aprovação e a confiança dos americanos no tribunal se situam perto de mínimos históricos.



Não é claro se esses números melhorariam se o tribunal adoptasse um código de conduta.



Vários juízes reconheceram publicamente as questões de ética, estimulados por uma série de artigos que questionavam algumas das suas práticas. Muitas dessas histórias centraram-se no juiz Clarence Thomas e no facto de não ter revelado as suas viagens e outros laços financeiros com ricos doadores conservadores, incluindo Harlan Crow e os irmãos Koch. Mas os juízes Samuel Alito e Sonia Sotomayor também têm estado sob escrutínio.



Nos bastidores, os juízes estão a falar sobre um código de ética, e Kavanaugh disse que espera que o tribunal tome em breve "medidas concretas".



A juíza Elena Kagan, que apoia um código de ética para o Tribunal Supremo, disse numa apresentação na Universidade de Notre Dame que os seus colegas estão a tentar ultrapassar as suas diferenças.



"Existem, sabe, desacordos ou preocupações de boa-fé, se quiser. Há algumas coisas que têm de ser resolvidas. Espero que consigamos resolvê-las", disse Kagan. Não existe um calendário para a atuação do tribunal.



Os legisladores democratas e os críticos progressistas de Alito e Thomas afirmaram que a imparcialidade desses juízes em alguns casos é posta em causa devido a laços financeiros, viagens conjuntas ou amizades com pessoas envolvidas nos casos.



Alito rejeitou os apelos para que se afastasse de um processo fiscal e Thomas, que se manteve em silêncio no passado sobre recusas, parece extremamente improvável que ceda agora aos desejos dos seus críticos.