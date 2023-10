Israel-Hamas, um conflito de décadas

Centenas de mortos e milhares de feridos enquanto Israel se envolvia pelo segundo dia em combates urbanos com militantes do Hamas nas ruas do sul de Israel, enquanto o poderoso grupo armado libanês Hezbollah, num ataque coordenado, troca disparos de artilharia e foguetes com Israel no norte.

Isto segue-se à incursão inesperada do Hamas no sábado no sul de Israel a partir de Gaza. Os combatentes do Hamas invadiram cidades israelitas, matando 600 pessoas e raptando dezenas de outras, à medida que a violência foge ao controlo e ameaça uma nova e importante crise no Médio Oriente.

Os múltiplos cativos do Hamas – incluindo mulheres, crianças e idosos – seriam uma possível troca por prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Cidadãos dos EUA estão entre os capturados, mas não há detalhes sobre eles, nem sobre os americanos que possam ter sido mortos, de acordo com o ministro de assuntos estratégicos de Israel, Ron Dermer, segundo a Associated Press. Três homens britânicos estão mortos e outros europeus estão supostamente mortos ou desaparecidos após a incursão do Hamas.

O que é o Hamas?

O Hamas, um movimento militante e um dos dois principais partidos políticos nos territórios palestinianos, assumiu a liderança na Faixa de Gaza após a sua vitória eleitoral em 2006.

Desde então, Gaza, uma faixa de terra de 362 quilómetros quadrados que alberga mais de 2 milhões de pessoas, tem estado sob um bloqueio total terrestre, marítimo e aéreo liderado por Israel que impede que pessoas e bens entrem ou saiam livremente do território.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que o seu gabinete de segurança declarou formalmente que o seu país está em guerra.

Netanyahu prometeu no sábado infligir um “preço sem precedentes” contra os militantes do Hamas e apelou a uma mobilização em massa das reservas do exército.

Domingo ataques aéreos israelitas atingiram blocos habitacionais, túneis, uma mesquita e casas de autoridades do Hamas em Gaza, matando mais de 370 pessoas, incluindo 20 crianças, enquanto o primeiro-ministro Netanyahu prometia "poderosa vingança por este dia negro", informou a agência de notícias Reuters.

Entretanto, Israel enfrenta ataques coordenados vindos do norte de militantes do Hezbollah. O grupo disse no domingo que lançou foguetes guiados e artilharia contra três postos das Shebaa Farms, parte das Colinas de Golã tomadas por Israel em 1967. A área fica a poucos quilómetros da fronteira libanesa. O Hezbollah disse que o seu ataque ali sinaliza a sua “solidariedade” com o povo palestiniano. “Nossa história, nossas armas e nossos foguetes estão convosco”, disse Hashem Safieddine, alto funcionário do Hezbollah, em um evento no reduto do Hezbollah em Dahieh, nos arredores de Beirute, relata a Reuters.

O que é o Hezbollah?

O Hezbollah do Líbano, um grupo militante xiita muçulmano apoiado pelo Irão, é impulsionado pela sua oposição a Israel e pela sua resistência à influência ocidental no Médio Oriente.

Com sede no Líbano, o seu extenso aparelho de segurança, organização política e rede de serviços sociais fomentaram a sua reputação como “um estado dentro de um estado”.

O facto de o Hezbollah ter como alvo posições militares israelitas na disputada área de Shebaa Farms aponta para a possibilidade de uma nova grande guerra no Médio Oriente se espalhar para além da Gaza bloqueada.

A incursão inesperada do Hamas faz lembrar o ataque surpresa das forças egípcias e sírias contra Israel há quase 50 anos, desencadeando a Guerra do Yom Kippur de 1973, que durou menos de três semanas e terminou com a vitória de Israel.

Por que foi chamada de Guerra do Yom Kippur?

A mais recente das guerras árabe-israelitas que moldaram a inimizade na região, a Guerra do Yom Kippur foi iniciada em 6 de outubro de 1973.

No dia mais sagrado do calendário judaico, Yom Kippur, também chamado de Dia da Expiação, Israel foi apanhados desprevenido pelas forças invasoras do Egipto e da Síria. A guerra de 19 dias que se seguiu foi considerada um dos acontecimentos mais traumáticos para a nação israelita, que prometeu nunca mais ser apanhada desprevenida e terminou com a vitória de Israel contra as forças árabes e um subsequente armistício em 25 de Outubro de 1973.

Essa guerra também colocou em questão o fracasso da inteligência de Israel em prever o ataque surpresa, bem como o fraco desempenho das Forças de Defesa de Israel durante os primeiros dias da guerra, e mobilizou o povo israelita contra o governo da primeira-ministra Golda Meir na altura.

Por que Israel foi mais uma vez apanhado de surpresa?

Durante o 50º aniversário do ataque surpresa de Yom Kipur, o ataque do Hamas levanta novamente questões sobre o despreparo de Israel, uma vez que está a lidar mais uma vez com questões políticas internas.

O movimento de protesto que foi mobilizado contra os esforços de Netanyahu para reformar o sistema judicial do país traça um paralelo com o governo incipiente de Golda Meir em 1973 e o governo de Israel hoje.

O ataque inesperado do Hamas ocorreu num momento de profunda divisão em Israel, à medida que o seu governo avançava com um plano controverso para reduzir o poder dos tribunais do país, desencadeando uma crise social e política. A medida deste ano também atingiu os militares, levando muitos reservistas – a espinha dorsal do exército de Israel – a avisar que não se apresentariam se fossem convocados, para protestar contra as mudanças no sistema judicial. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse no sábado que não conhecia nenhum reservista que se recusasse a ser convocado diante dos últimos ataques, relata a CNN.

Qual é o argumento do Hamas para atacar Israel?

O bloqueio de Israel a Gaza, que dura há 16 anos, é um dos argumentos do Hamas para levar o conflito com Israel ao auge. O obscuro líder do braço militar do Hamas,

Mohammed Deif, disse que o ataque foi em resposta ao bloqueio, aos ataques israelitas nas cidades da Cisjordânia durante o ano passado, à violência na Mesquita de Al Aqsa - o disputado local sagrado de Jerusalém, sagrado como o Templo do Monte para os judeus – aumento dos ataques dos colonos aos palestinianos e o crescimento dos assentamentos.

“Basta”, disse Deif, que não aparece em público, na mensagem gravada, segundo a Associated Press. Ele disse que o ataque matinal foi apenas o começo do que chamou de “Operação Tempestade Al-Aqsa” e apelou aos palestinianos de Jerusalém Oriental ao norte de Israel para se juntarem à luta. “Hoje o povo está a recuperar a sua revolução.”

Os ataques do Hamas seguem-se a um dos períodos mais mortíferos na Cisjordânia ocupada por Israel em quase duas décadas. A violência tem sido impulsionada por frequentes ataques militares israelitas em vilas e cidades palestinianas, que Israel afirma serem uma resposta necessária a um número crescente de ataques de militantes palestinianos contra israelitas.

Qual é a reação dos EUA ao ataque do Hamas?

O presidente Joe Biden direcionou apoio adicional a Israel diante deste ataque terrorista sem precedentes do Hamas, disse a Casa Branca.

Numa declaração no domingo, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse: “Os meus pensamentos continuam a estar com o povo de Israel e com as muitas famílias que perderam entes queridos como resultado do abominável ataque terrorista do Hamas”. Austin acrescentou que tomou várias medidas para fortalecer a postura do Departamento de Defesa na região “para reforçar os esforços regionais de dissuasão”.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também condenou o ataque e declarou o apoio inequívoco dos EUA a Israel. Em entrevista ao programa “State of the Union” da CNN no domingo, Blinken classificou o ataque como o pior desde a guerra do Yom Kippur, há 50 anos. Ele fez uma distinção, no entanto, que a guerra de 1973 foi uma guerra convencional travada entre países com exércitos convencionais – em oposição a “este ataque terrorista massivo contra civis israelitas”.

Blinken ecoou os comentários do presidente Biden de que os EUA fornecerão a Israel toda a ajuda necessária para lidar com a situação. Biden condenou o que ele diz ser o ataque “inescrupuloso” dos militantes do Hamas e a sua administração compromete-se a garantir que Israel tenha “o que precisa para se defender”.

Biden falou após o ataque inesperado que atraiu a condenação mundial e a ira dos aliados de Israel. Biden disse na Casa Branca no sábado ter dito a Netanyahu que os Estados Unidos “estão ao lado do povo de Israel diante desses ataques terroristas. Israel tem o direito de defender a si mesmo e ao seu povo, ponto final." O presidente também alertou os inimigos de Israel que "este não é o momento para qualquer parte hostil a Israel explorar estes ataques para obter vantagens. O mundo está a observar".

Qual é a reação do mundo?

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse no domingo que a Turquia estava determinada a aumentar os seus esforços diplomáticos para diminuir a tensão e restaurar a calma na área. Acrescentou que uma solução de dois Estados entre Israel e os territórios palestinianos era a única forma de alcançar a paz regional permanente. "Enquanto este problema não for resolvido de forma justa, a nossa região continuará a viver com saudades da paz", disse Erdogan num discurso em Istambul,

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, disse ao secretário Blinken no sábado que a "injustiça" para com os palestinianos está a levar o conflito com Israel a uma "explosão", disse a Reuters citando a agência de notícias palestina WAFA no sábado. Num telefonema, Abbas também afirmou que a escalada em curso se deve às “práticas dos colonialistas e das forças de ocupação israelitas, e à agressão contra santidades islâmicas e cristãs”, segundo a WAFA.

O Egito também está em negociações com a Arábia Saudita e a Jordânia para acalmar as tensões palestiniano-israelitas, disse o Ministério das Relações Exteriores egípcio no sábado, segundo a Reuters. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egipto, Sameh Shoukry, em telefonemas com os seus homólogos saudita e jordaniano, sublinhou a importância de "unir esforços internacionais e regionais" para conter a escalada da violência, dizia um comunicado.Moussa Faki Mahama

Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana, disse: “A negação dos direitos fundamentais do povo palestiniano, particularmente o de um Estado independente e soberano, é a principal causa da tensão permanente israelo-palestiniana”. “O Presidente apela urgentemente a ambas as partes para que ponham fim às hostilidades militares e regressem, sem condições, à mesa de negociações.”

Marrocos, que está a avançar para laços diplomáticos plenos com Israel ao abrigo dos chamados "Acordos de Abraham", manifestou "profunda preocupação" e condenou os ataques a civis "onde quer que estejam". No entanto, o partido islâmico PJD de Marrocos, que foi o maior no parlamento até às eleições de 2021, elogiou o ataque do Hamas como “um acto heróico” e “uma reacção natural e legítima às violações diárias”.

No Quénia Korir Sing'oei, secretário principal do Ministério das Relações Exteriores do Quênia, escreveu no X. "Repudiamos os que planearam, financiaram e implementaram este ataque hediondo. Embora Israel tenha o direito de retaliar, é necessário um caminho pacífico para resolver este desenvolvimento infeliz

O Presidente Yoweri Museveni do Uganda disse: "A eclosão de uma violência renovada em Israel-Palestina é lamentável. Porque é que os dois lados não implementam a Solução dos dois Estados? Deve ser condenada, em particular, a prática de visar civis e não -combatentes pelos beligerantes."