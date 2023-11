Angola: Desafios para aumentar benefícios do Canal do Cafu

Os desafios colocados ao canal do Cafu na província do Cunene, tido até agora como o maior projecto do governo angolano de combate à seca no sul de Angola, continuam a suscitar debates à volta do seu presente e futuro aproveitamento em prol das populações.

Opiniões ouvidas pela Voz da América no Cunene sugerem unanimidade na importância da infra-estrutura, mas há quem diga que se levantam outros desafios.

O empresário Jorge Chimuandi vê outras mais-valias que podem ser potenciadas no canal do Cafu fazendo notar o projecto “tem também a própria estrada em cima do canal”.

Por que não se pega já no ordenamento dos terrenos que estão no canal para se fazer fazendas de pequena monta?”, interrogou.

“Não e' preciso que se façam fazendas de cinco mil hectares faz-se de 200, 400 até mil em função da capacidade de cada um” acreccemtou Chimuandi para quem “isto é que faz com que se identifiquem realmente a capacidade das pessoas”.

O bispo da diocese de Ondjiva, Dom Pio Hupunyati, reconhece na infra-estrutura um ganho para as comunidades no combate às alterações climáticas, mas alerta para a necessidade de outros passos para que a água do canal chegue às populações mais afastadas.

“Nem todas as pessoas vivem à volta do canal , há pessoas que ainda vivem a cem quilómetros do canal isso só se resolve com derivação que haja também tubagens para as aldeias”, disse.

“ Deveria ser a segunda ou terceira fase para que o projecto possa de facto impactar na vida das pessoas porque se não daqui a pouco temos problemas entre agricultores e criadores de gado”,” disse

O economista Paulo Félix acredita na viabilidade técnica do canal para desenvolver a agricultura e a pecuária e contribuir a curto e médio prazos na produção alimentar.

O especialista aponta no entanto outros desafios.

“ Potenciar aquela população originária do local a dominar a agricultura e se a domina a melhorar implementar a agricultura mecanizada a transformação dos subprodutos”, disse fazendo notar que isso se enquadraria na “bandeira é hoje a diversificação da economia”, .

Para o diretor do gabinete de desenvolvimento econômico integrado do Cunene, Felisberto Shomongula, tornar produtivo a zona circundante ao canal está nos planos do executivo e há passos em execução.

Uma empresa que atua como bolsa de valores vai financiar os produtores locais.

“ Neste momento estamos a fazer o trabalho de loteamento e cadastro de todos os titulares de terras ali no sentido de emitir os croquis de localização para posterior emissão dos títulos de direito de superfície, documento fundamental para atrair financiamento”, disse.

O canal do Cafu foi inaugurado em Abril de 2022 pelo Presidente da República João Lourenço no quadro de um Programa de Combate aos Efeitos da Seca no Sul de Angola.