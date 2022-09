No media source currently available

A UNITA realizou este sábado uma marcha, que culminou com um comício. O presidente do Galo Negro Adalberto Costa Júnior procurou justificar as razões que os levaram a tomar posse nas instituições do país e reiterou não pactuar com o derrube do poder por vias não democráticas.