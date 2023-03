O peso de sonhos defraudados em novo livro do angolano Lourenço Mussango

O novo livro do esctritor angolano Lourenço Mussango “ A Caricatura do Abandono” protagoniza na vida quotidiana “o peso do abandono, do amor gorado, do passado esquecido e do sonho defraudado”.

Quem o disse foi a a escritora e ensaísta, Cíntia Gonçalves, “A Caricatura Abandono” que na apresentação da obra disse que o livro “é uma obra vibrante em sete contos, nos quais Lourenço Mussango mostra a sua habilidade de transformar momentos comuns em história excepcionais, protagonizadas por personagens que reflectem a vida de homens e mulheres que carregam nos ombros o peso do abandono, do amor gorado, do passado esquecido e do sonho defraudado”.

Lourenço Mussango revelou que quando decidiu escrever o livro pensou exclusivamente em tudo que viveu.

Explicou ainda que caricaturar várias coisas leva, naturalmente, a reflectir sobre acontecimentos do quotidiano.

O escritor disse igualmente, durante o lançamento do livro, que a sua intenção era que todos textos concorressem para um fim, e esse fim, salienta, é que sustentou o título que propõe.

O professor e jornalista Ismael Mateus, a quem coube a responsabilidade de apresentar o livro, disse que “ Lourenço Mussango é um excelente escritor que está a traçar a carreira para que no futuro seja bem-sucedido no mercado literário”.

“A Caricatura do Abandono” , o Segundo livro de Mussango, já está no mercado desde o passado dia 22 de março. A obra foi lançada na Praça de Unidade Africana, no Miramar, em Luanda.

O livro de contos de Lourenço Mussango está composto por sete histórias, entre os quais se destacam “A Casa dos Vultos”, “A Caricatura do Abandono”, “;Vespertina Saída do Moribundo”,”;De Costas Viradas para Deus”, “O Coleccionador de Kitecas”,”;A Fotografia da Morte” e “Revelações à Mesa do Oceano”.

O autor disse que o livro chega ao mercado com chancela da Asas Papel Editora, e é publicado na “A Janela do Sol”. Segundo o autor, depois do lançamento oficial da obra, quem quiser adquirir o livro terá de contactar a direcção da editora porque é lá onde vão estar expostas as obras.

Lourenço Mussango nasceu em 1987, no município do Cazenga, em Luanda. Licenciado em Comunicação Social pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, é jornalista e escritor. Tem poemas, contos e crónicas publicadas em antologias e jornais.

É gestor de comunicação do Centro Óptico, editor da Asas de Papel Editora, coordenador do projecto cultural Sambizanga Ritmo & Poesia e articulista do jornal O País.