O mistério do dinheiro recuperado pelo estado angolano

Onde está o dinheiro recuperado pelo estado, no âmbito do combate a corrupção? Esta é a pergunta que muitos fazem mas para a qual parece não haver resposta.



Recentemente a ministra das Finanças lembrou que o seu executivo já recuperou até agira perto de cinco mil milhões de dolares, onde parte deste valor ainda estão em sede da justiça a espera que os processos corram os seus trâmites mas a Assembleia Nacional como um dos órgãos soberados não tem conhecimento oficial dos valores até agora recuperados.

A deputada e vice presidente do grupo Parlamentar da UNITA Mihaela Webba diz que os deputados até hoje não foram informados de nada.

"Quando a ministra das finanças vem a público, antes de ir informar os deputados é um desrespeito a casa das leis, da mesma forma que não temos qualquer tipo de informação das verbas do diferencial dos barris de petróleo, geridos única e a bel prazer pelo presidente da república, também as verbas recuperadas dos desvios ao erário público nós não conhecemos o seu destino se a mesma beneficia ou não o cidadão dono do dinheiro", disse



A Procuradoria-Geral da Republica diz que nem todo o patrimónios apreendido por si pode ser considerado recuperado na medida em que eles vão constituir matéria de crime no processo que deve ir a tribunal.

O porta-voz da PGR Álvaro João explicou até onde vão as competências da PGR em relação aos activos apreendidos.

"Quando este património é apreendido ele passa a ser matéria de crime no processo e o destino a dar a estes bens já não é da alçada da PGR", disse



O jornalista e comentarista Ilídio Manuel concorda que “naada ainda é definitivo, porque há processos em curs0”.

“Judicialmente se este património for revertido à favor dos próprios proprietários fica um pouco complicado, principalmente os imóveis em que o estado não tem tido a capacidade de conservá-los e há uma degradação precoce destes bens", acrescentou.

O jurista Pedro Caparakata entende que este conceito de recuperação já vem de longe e queos beneficiários são sempre os mesmos.

"Antes corria-se com os colonialistas portugueses e ficava-se com os seus bens”, disse acrescentando que “o que acontece é sequência do que ocorria antes, tudo que se diz recuperado volta para as mãos das mesmas pessoas”.

“Os dinheiros, imóveis, viaturas que são recuperados são distribuídos e redistribuídos entre que procedem a estas recuperações", acusou Caparakata



Quem também pensa que o povo não é beneficiado com os activos recuperados é o académico do IDD Instituto de Desenvolvimento e Democracia Figueiredo Mateus que diz que nunca se diz para onde vai o dinheiro recuperado.

“Nunca se diz, nada, isto envergonha-nos a todos", acrescentou

