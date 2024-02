O impacto económico da movimentação transfronteiriça entre Angola e Namíbia

Uma média de 3.150 cidadãos cruzam diáriamente a fronteira de Santa Clara que divide a República de Angola e a vizinha República da Namíbia.

Esse movimento migratório de cidadãos de ambos os lados faz da fronteira a mais importante em termos de circulação terrestre em Angola disse o chefe do posto fronteiriço da Santa Clara, inspector de migração, Yanes Lupeke.

“A Santa Clara é considerada como a segunda maior fronteira do país depois do Aeroporto Internacional mas em questões de movimento terrestre, podemos dizer que Santa Clara é praticamente a número um há dias que supera as outras fronteiras terrestres a nível do país”., disse

O governo do Cunene, província que da parte de Angola divide grande parte da fronteira com a Namíbia não tem dúvidas do impacto desta nas relações comerciais.

Dados mais recentes do período de 2020 a 2022 em matéria de trocas comerciais indicam que a média a nível de importações ascenderam aos 115 mil milhões de kwanzas, e acima dos sete mil milhões kwanzas no que toca às exportações.

Entre 2010 e 2015 foi o melhor período em termos de trocas comerciais com o volume de negócios a atingir mais de 600 mil milhões de kwanzas.

Atualmente os namibianos buscam em Angola essencialmente combustível e outros produtos agrícolas como a batata-doce, cana-de-açucar e o massango ao passo que os angolanos importam veículos, mobiliários e outros bens e serviços.

De acordo com o diretor do desenvolvimento económico integrado do Cunene, Gilberto Shomongula, apesar da crise económica no país, são significativas as trocas comerciais através da Santa Clara com outros países da região austral.

“ Essa fronteira permite passar mercadorias que vêm da África do Sul, Zimbabwe, Botswana, Losotho, quase todos os países da África austral usam essa fronteira”, afirmou

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Cunene, Jorge Chimuandi, entende que as trocas comerciais entre os dois países podiam ser melhoradas na perspectiva da integração do comércio livre continental com incentivos às pequenas e médias empresas.

“ A SADC e os governos têm que criar um capital chamado micro-finança que é um fundo que vai poder capitalizar essas pessoas ou digamos acudir o risco”, disse

O economista Paulo Félix, espera por uma nova dinâmica na fronteira de Santa Clara com a integração regional.

“ Se por um lado na arrecadação de receitas do ponto de vista dos impostos e outras tarifas haverá uma diminuição, por outro lado o maior fluxo de bens e serviços vai proporcionar também maior atividade e portanto também maior rendimento”, afirmou

Angola e Namíbia partilham uma fronteira comum de 1.376 quilómetros..