"O Escárnio" na República Democrática do Matombo, a ficção da realidade ou o contrário

Após nove livros virados para temas políticas, sociais e rácicas, o escritor angolano Domingos da Cruz veste-se de Mbomba Mudiatela e lança um romance, “O Escárnio”.

“Uma obra universal sobre um país imaginário”, que Cruz quer ver “lido e entendido em qualquer lugar do mundo, e não de onde somos originários”.

A trama decorre na imaginária República Democrática de Matobo, onde vão “acontecer coisas tão ficcionáveis, foras do real, mas também passagens que têm que ver com a realidade”, afirma o escritor em conversa com a VOA.

O ponto de partida de Mbomba Mudiatela é sempre a realidade, com o personagem principal da trama a “resistir contra uma sociedade na qual os valores do ponto de vista ético nada valem, na República Democrática de Matobo ser ético transformou-se numa tipologia criminal”.

A obra mostra a crueldade dessa sociedade e, para o personagem, pode haver desesperança, mas o autor lembra que “os livros ao chegarem às mãos do leitor, cada um faz a sua interpretação”, e nesse sentido “pode-se dar azo aos dois caminhos”, desesperança e esperança.

A história

O livro gira em torno de um cidadão que olha para a realidade da sociedade onde vive e propõe caminhos, no seu entender, nos mais variados campos, económico, político e social, que ele apresenta como sendo diferentes, embora não os sejam noutras partes do mundo.

“Mas na República Democrática do Matobo é novidade porque são valores éticos, para as pessoas viveram com ética, e como nem o Governo nem os matobuenses têm esses valores, eles o perseguem de forma brutal e o que o que acontece é inenarrável”, avança Domingos da Cruz que, sublinha, “por isso, convido as pessoas a lerem o livro”.

A obra, de acordo com a sinopse, é uma distopia universal a partir de um "lugar imaginário onde todo o discurso e prática divergem radicalmente".

Este país imaginário "não oferece portas de saída para a bondade, o amor, a honestidade, e outros, segundo Cruz.

“Aqueles que arriscam viver e expressar estes valores, veem-se cobertos num fogo cerrado, à semelhança de Verax, que aparece como uma luz de racionalidade, é vencido pelas forças das trevas e tudo acaba numa indescritível brutalidade”, que o autor classifica de dimensões “bíblicas, escatológicas”.

O personagem é literalmente icinerado mas, tanto a editora como o autor, acreditam que a obra pode “não ter um ponto final”, o que vai depender dos leitores.

Bibliografia

Depois de ter dado à estampa nove obras com incidência nos campos político, social e económico, e também com um forte pendor activista, Domingos da Cruz assume, no género romance, o nome de Mbomba Mudiatela, quimbundo, o qual recupera da tradição familiar.

"O Escárnio" tem a chancela da editora Cordel d´Prata.

Jornalista, investigador e professor universitário, Cruz foi vencedor do Prémio Nacional de Direitos Humanos Ricardo de Melo, patrono que foi correspondente da VOA em Luanda até ser assassinado em 1995 em situação nunca esclarecida pelo regime de Angola.

Nascido em 1984, Domingos da Cruz, também activista, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, Brasil, e graduado em Filosofia e Pedagogia pelo Instituto Dom Bosco de Estudos Superiores, Angola.

Neste momento prepara-se para começar o seu doutoramento em Salamanca, Espanha.

Da sua bibliografia consta, Para onde vai Angola, Quando a guerra é necessária, Liberdade de expressão e de imprensa: implicações éticas na infância, Ética educativa à luz da racionalidade comunicativa, Liberdade de imprensa de Angola, África e Direitos Humanos, Ferramentas para destruir o ditador, Angola amordaçada: a imprensa ao serviço do autoritarismo, Racismo: o machado afiado em Angola.

Ele é o convidado desta edição de Artes. Acompanhe: