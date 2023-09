Nyusi recebe garantias de que Forças Armadas aumentam controlo de Cabo Delgado

As Forças Armadas de Moçambique (FADM) asseguram estar a conseguir vitórias sobre os insurgentes na província de Cabo Delgado, mesmo com poucos recursos.

Esta informação foi transmitida neste domingo, 24, pelo Chefe do Estado-Maior General das FADM ao Presidente da República, no início de uma visita de Filipe Nyusi à província de Tete.

"Asseguramos a vossa excelência que as Forças Armadas de Moçambique continuam firmes nas operações de perseguição", disse Joaquim Rivas, que asseugurou que o exército conseguiu "desenvolver operações e ter um maior controlo na região".



Aquele chefe militar enfatizou que "com muito pouco, temos feito bastante, com outro apoio, poderíamos fazer muito mais", reconhecendo, no entanto, que "os resultados de uma guerra não se resumem ao sucesso de uma batalha".

Joaquim Rivas Mangrasse alertou ser preciso estar consciente dos perigos latentes e acautelar o futuro".

Na atualização do combate aos insurgentes em Cabo Delgado, o chefe do Estado-Maior das FADM considerou que a morte recente do líder dos terroristas, moçambicano Bonomade Machude Omar, foi uma "enorme baixa".

Notícias de ataques



Nos últimos tempos, apesar da redução drástica de ataques dos insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado desde Outubro de 2017, continuam a surgir notícias de investidas dos terroristas.

O grupo Estado Islâmico reivindicou no domingo, 17, ter morto 11 pessoas num massacre ocorrido a 14 de Setembro, na aldeia de Naquitengue, no distrito de Mocímboa da Praia.



Através dos seus canais de propaganda, o grupo refere ter executado 11 "cristãos" retirados de uma multidão muçulmana que se encontrava a jogar futebol, e numa outra ocasião ter atacado à bomba elementos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).



A Voz da América não conseguiu verificar de forma independente a veridicidade do anúncio do grupo que circula nas redes sociais desde o início da manhã deste domingo, 17, mas desde sábado vários relatos locais apontam para um ataque terrorista na aldeia de Naquitengue e Inguri, no distrito de Mocímboa da Praia.

Apoio dos Estados Unidos

Refira-se que o Presidente Filipe Nyusi encontrou-se na sexta-feira, 22, em Washington, com o secretário de Defesa dos Estados Unidos Lloyd Austin e, em comunicado, o Departamento de Defesa informou americano que "eles trocaram pontos de vista sobre questões regionais de interesse comum".

Na véspera, Filipe Nyusi tinha dito que pediu mais apoio dos Estados Unidos às FADM e também aos parceiros do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento África Austral (SADC), que se encontram em Cabo Delgado a combater os insurgentes.