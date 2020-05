Nyusi anuncia morte de "quadros importantes" de rebeldes em Cabo Delgado

O presidente de Moçambique Filipe Nyusu disse que forças governamentais estiveram envolvidas em grandes combates com rebeldes na província de Cabo Delgado tendo morto “destacados quadros” do grupo armado.

Citado pela Rádio Moçambique Nyusi disse que “as últimas batalhas das forças de defesa e segurança foram enormes e muito produtivas” .

“Temos informações que destacados quadros dessa força foram mortos”, acrescentou Nyusi sem contudo dar outros pormenores.

As declarações do presidente Moçambicano seguem-se a um ataque contra a cidade de Macomia que foi ocupada durante vários pelos rebeldes que se dizem seguidores do Estado Islâmico.

Macomia está situada a cerca de 230 Quilómetros da capital provincial Pemba.

Luiz Fernando Lisboa, o Bispo de Pemba disse que centenas de pessoas chegaram à cidade fugidos de Macomia .

A rebelião na província de Cabo Delegado tem vindo a aumentar de intensidade e recentemente os rebeldes atacaram e ocuparam também por algumas horas a cidade de Mocímboa da Praia.

Uma organização de segurança sul africana tem estado a participar em combates ao lado das forças moçambicanas