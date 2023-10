Novos intensos combates no norte do Mali

O exército do Mali disse que eclodiram novos combates no norte do país com grupos rebeldes.

O exército disse nas redes sociais estarem a registar-se “intensos combates” contra “terroristas” na zona de Bamba que rebeldes separatistas disseram estar a controlar.

Os rebeldes disseram numa declaração também nas redes sociais que capturaram essa localidade. Essa declaração foi publicada em nome dos Parâmetros Estratégicos Permanentes que é dominado pela Coordenação dos Movimentos Azawad (CMA).

A CMA é uma aliança de grupos predominantemente tuaregues que querem autonomia ou independência.

Não foram dados mais pormenroes dos combates de hoje mas ontem os grupos separatistas disseram ter infligido pesadas baixas ao exércto maliano num ataque no centro do país em que, segundo disseram, foram mortos 81 soldados malianos.

O aumento dos confrontos coincide com a retirada das forças de paz da ONU cuja saída foi exigida pela junta militar.