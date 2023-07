Novos ataques aéreos dos EUA matam militantes do Al-Shabab

As forças armadas americanas afirmam ter efectuado três novos ataques aéreos contra os combatentes do al-Shabab na Somália, matando dez militantes durante a noite.



Os ataques aéreos de "autodefesa colectiva" foram realizados em apoio ao Exército Nacional da Somália, que foi confrontado com o al-Shabab, informou o Comando Africano dos EUA, conhecido como AFRICOM, em comunicado.



O AFRICOM disse que os ataques foram realizados a pedido do Governo Federal da Somália, numa área remota perto da cidade de Afmadow na região de Lower Juba, aproximadamente 105 quilómetros a norte de Kismayo.



"Trabalhando com o Exército Nacional da Somália, a avaliação inicial do Comando Africano dos EUA é de que o ataque aéreo dos EUA matou dez terroristas do al-Shabaab e que nenhum civil foi ferido ou morto", diz o comunicado.



O AFRICOM afirmou que continuará a avaliar os resultados desta operação e fornecerá informações adicionais, se necessário.



"Não serão divulgados pormenores específicos sobre as unidades envolvidas e os meios utilizados, a fim de garantir a segurança das operações", refere o comunicado.



O número de ataques aéreos efectuados pelos Estados Unidos na Somália este ano eleva-se a 13.



Anteriormente, o governo da Somália também informou sobre três operações conduzidas pelas forças somalis em apoio a "parceiros internacionais" que tiveram lugar perto de Afmadow. Segundo um comunicado do Ministério da Informação, o número de militantes mortos nas três operações foi superior a 40.



Entretanto, as tropas governamentais somalis apoiadas pelas forças de segurança regionais de Jubaland entraram na cidade de Xagar, controlada pelo al-Shabab, na região de Lower Juba, no domingo.



Xagar fica a 80 quilómetros (50 milhas) de Buale, a capital do estado de Jubaland, que é controlada pelo al-Shabab há mais de 15 anos. Buale é também a capital regional de Middle Juba, a única região totalmente controlada pelo al-Shabab. Não é claro se as tropas irão estabelecer uma base regular em Xagar ou avançar para Buale.