Novo PGR da Guiné-Bissau disse que é hora de acção e não de palavras

O novo Procurador-Geral da República (PGR) da Guiné-Bissau prometeu "isenção, imparcialidade, objectividade e legalidade do Ministério Público", ao ser empossado pelo Presidente da República nesta segunda-feira, 22.

Bacari Biai volta a assumir o cargo que desempenhou entre 2017 e 2019.

Em declarações à imprensa depois da cerimónia de posse, o PGR afirmou que “as prioridades são as que estão nas leis que nos regem, as leis que elencam as competências do Ministério Público”.

“É lá que estão as minhas prioridades”, sublinhou Bacari Biai, questionado por jornalistas, a quem disse que “o momento não é de palavras, este é o momento de acção, as minhas acções dirão por si".

Ao discursar durante a cerimónica de posse, o Presidente da República, lembrou ao novo PGR que o combate à corrupção e a luta contra o narcotráfico fazem parte da sua linha prioritária.

“Enquanto Presidente da República, primeiro magistrado da Nação, qualquer pessoa que tomar algo do Estado que não lhe pertence terá que devolvê-lo. Seja quem for”, disse Umaro Sissoco Embaló.

Bacari Biai susbtitui Fernando Gomes que pediu a sua exoneração por “razões pessoais” com a “missão cumprida”, como o próprio disse a jornalistas no sábado, 20, dia em que foi nomeado conselheiro especial do Presidente da República, com direitos e regalias equiparados a ministro de Estado.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Bissau, Bacari Biai é magistrado de carreira e foi por muito tempo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

Até a posse de hoje, foi director do Escritório da Interpol no país.