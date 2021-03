Novo edil da Beira tem perfil para dignificar o trabalho de Daviz Simango - analistas

Analistas moçambicanos consideram “consensual” e “apropriada” a indicação de Albano Carige, como novo presidente do Conselho Municipal da Beira, em substituição de Daviz Simango, que morreu em finais de Fevereiro, vítima de doença.

Eles dizem que Carige conhece bem a casa.

Albano Carige, 50 anos, confirmado terça-feira como novo edil da Beira, ocupou as pastas de assessor político e relações públicas nos dois anos do primeiro mandato de Daviz Simango; e o de vereador da Construção e Urbanização, nos últimos 15 anos.

“Albano Carige é uma figura que conhece a casa de ponta a ponta e poderá dar continuidade ao trabalho do edil Daviz Simango” disse o analista político, Wilker Dias, sustentando que o maior desafio da Beira se centra agora na reconstrução de estradas.

O novo edil “tem um génio forte” e isso pode lhe ajudar a alcançar os objetivos na reconstrução das vias de acesso e dar continuidade ao trabalho de Simango, que inclui a criação de uma cidade resiliente, acrescentou Dias.

Por sua vez, Sande Carmona, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), entende que “melhor que o Albano Carige, o MDM não iria encontrar”, para ocupar a vacatura na presidência do município da Beira.

Transparência

“Albano Carige é desde o primeiro momento a pessoa que esteve a trabalhar no sucesso da Beira” e “a cidade tem o sucesso a partir das obras que foram sendo erguidas” pela edilidade, com Albano Carige como vereador do pelouro, disse Sande Carmona, considerando por isso uma “escolha acertada” para o posto.

“Esteve na planificação do sucesso que esta cidade conheceu nos últimos 40 anos” acrescentou Sande Carmona, afiançando que o novo edil construiu um perfil, que lhe mereceu a confiança do antigo edil e do partido.

Mas o analista Sansão Nhancale diz ser prematuro assegurar que Albano Carige terá a mesma gestão transparente dos fundos públicos no Conselho Municipal da Beira.

“As acções de Albano Carige vão trazer consequências - negativas ou positivas - no futuro” do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), tendo em vistas as próximas eleições autárquicas de 2023, frisou Wilker Dias.

Albano Carige António vai tomar posse amanhã sexta-feira, após ser confirmado, na terça-feira ao cargo de novo edil pela Assembleia Municipal da Beira (AMB), na sua II Sessão Extraordinária.