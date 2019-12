Novo concurso para quarta operadora de telefonia testa seriedade dos concursos e alarga serviços

A fase de entrega de candidaturas do concurso público internacional

para a quarta operadora de telefonia móvel em Angola começa na última semana de Dezembro, depois do anterior concurso ter sido anulado pelo Presidente da República em Abril, alegando que a empresa vencedora não apresentou resultados operacionais dos últimos três anos, como impunha o caderno de encargos.

A 12 de Abrirl, a empresa angolana Telstar foi considerada a vencedora do concurso para a exploração da quarta operadora de telecomunicações em Angola, mas num decreto presidencial datado de 18 de Abril, Lourenço, justificou a decisão com o incumprimento da concorrente em apresentar o "balanço e demonstrações de resultados e declaração sobre o volume global de negócios relativo aos últimos três anos".

O mercado da telefonia móvel em Angola é liderado pela operadora Unitel com 82 por cento de cobertura, seguido pela Movicel com 18 por cento, segundo as autoridades angolanas.

Os órgãos reguladores das telecomunicações em Angola acreditam, que a

taxa elevada de cobertura, não é ainda aquela que se pretende.

A aposta é continuar a melhorar com investimentos.

Por outro lado, entendem que com o aumento do número de subscritores

dos serviços electrónicos no país, o sector "precisa ao mesmo tempo de

acelerar a cobertura em zonas remotas".

Segundo as autoridades angolanas, houve uma curva de crescimento com

algum efeito a partir de 2016 e este impacto tem muito a ver com a questão de investimento em infra-estrutura e recursos humanos.

No programa Janela de Angola, o tema é analisado pela empresária

Filomena Oliveira, pelo director do Instituto Nacional das Comunicaçãos (INACOM), Leonel Auguro e pelo ministro das Telecomunicações, José Carvalho da Rocha.

Acompanhe: