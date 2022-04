Novo caso de ébola da República Democrática do Congo lança novo alerta

As autoridades da República Democrática do Congo (RDC) anunciaram neste sábado, 23, um novo caso de ébola, quatro meses após o fim do mais recente surto da doença no país.

O Instituto Nacional de Investigação Biomédica, citado pela agência Reuters, disse que a vítima é um homem de 31 anos, da cidade de Mbandaka, que teve os primeiros sintomas no dia 5 de Abril, mas demorou uma semana a procurar ajuda e só veio a ser internado num centro de tratamento a 21 Abril, tendo morrido no dia seguinte.

"A doença começou com um avanço de duas semanas e agora temos de a apanhar”, afirmou a directora da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti, para quem "o tempo não está do lado" das autoridades.

O mais recente surto da doença foi registado nos últimos três meses de 2021, durante o qual 11 pessoas foram infectadas, das quais seis morreram.

A RDC tem tido vários surtos de ébola e apenas entre 2018 e 2020 cerca de 2.300 pessoas morreram devido à doença.