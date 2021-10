Novo caso de ébola confirmado no leste da República Democrática do Congo

Um caso de ébola foi confirmado no leste da República Democrática do Congo, de acordo com um relatório interno do laboratório biomédico nacional, cinco meses após o fim do surto mais recente lá.

O ministro da Saúde do Congo recusou-se a confirmar a informação de sexta-feira 8 de Outubro, mas disse que uma declaração seria publicada em breve.

Não se sabe se o caso estava relacionado ao surto de 2018-2020 que matou mais de 2200 pessoas no leste do Congo ou ao surto que matou seis pessoas este ano.

O relatório do laboratório biomédico, o INRB, disse que o resultado positivo veio de uma criança de dois anos num bairro densamente povoado da cidade de Beni, um dos epicentros do surto de 2018-2020, que foi o segundo mais mortal já registado.

Três dos vizinhos do bebé apresentaram sintomas consistentes com o ébola no mês passado e morreram, disse o relatório, mas nenhum foi testado para o vírus.

Não é incomum que casos esporádicos ocorram após um grande surto, dizem especialistas em saúde. Partículas do vírus podem permanecer no sémen por meses após a recuperação de uma infecção.

O Congo registou 11 surtos desde que a doença, que causa vómitos e diarreia graves e se propaga pelo contacto com fluídos corporais, foi descoberta perto do rio Ébola em 1976.

As florestas equatoriais do país têm sido um terreno fértil para o vírus.