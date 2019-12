Novo ataque faz 10 mortos e vários feridos em Sofala

Um novo ataque contra três viaturas provocou, está terça-feira, 24, pelo menos, 10 mortes e deixou nove feridos, entre graves e ligeiros, disseram testemunhas e autoridades de Chibabava, Sofala.

“Até agora temos a informação de 10 mortos e 9 feridos e os feridos estão a ser assistidos” disse à VOA num contacto telefóbico o administrador de Chibabava, Luís Nhazonzo.

Os feridos foram socorridos no Hospital Rural de Muxungue, nas primeiras horas desta manhã.

As três viaturas, atingidas por várias balas, no sentido Inchope-Muxungue, foram depois incendiadas com passageiros feridos a bordo.

O condutor do autocarro da empresa Angolano, que fazia a viagem Chimoio-Maputo, confirmou que dos 23 passageiros que transportava, apenas nove foram socorridos no Hospital Rural de Muxungue, aventando que os restantes poderão ter morrido carbonizados.

Ataques diários

O ataque ocorreu na zona de Mutindiri-2, distrito de Chibabava, na província de Sofala, uma zona não distante de onde as Forças de Defesa e Segurança queimaram e destruíram dezenas de palhotas alegando que a população protege os atacantes.

Além do autocarro, os homens armados emboscaram e incendiaram uma viatura pesada e outra camioneta, que seguiam no sentido norte-sul.

A população daquela zona fala de ataques que ocorrem quase diariamente, o que cria um ambiente de medo e incerteza.

Outros residentes dizem que muitos jovens têm sido recrutados para as fileiras dos atacantes.

A Polícia ainda não se pronunciou sobre o ataque desta terça-feira.