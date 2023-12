Cabo Verde em 2024: Eleições autárquicas agitam novo ano

Dois acontecimentos políticos de possivel grande impacto vão marcar o ano de 2024 em Cabo Verde.

Eleições autárquicas previstas para acontecer em Setembro ou Outubro para e o congresso do PAICV, principal partido da oposição, que elegerá o novo líder.

As eleições autárquicas deverão fornecer um sinal de como é que as principais formações políticas estão a ser avaliadas pelos eleitores.

No congresso do PAICV, tudo indica que a anterior presidente Janira Hopfer Almada deverá entrar novamente na corrida, numa altura em que ela e o atual líder Rui Semedo estão de costas voltadas, devido à situação relacionada com o chumbo de Démis Almeida para a presidência da bancada parlamentar, depois da indicação dao seu nome pela Comissão Política.

Noutro setor, as organizações da sociedade civil manifestaram à Voz da América a esperança que o Orçamento Geral do Estado seja implementado na íntegra em termos práticos, já que, para a presidente da Associação de Apoio a Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, o "mais importante é resolver os problemas e dar uma vida digna às pessoas".

Na mesma linha, a responsável da Associação Acarinhar, Tereza Mascarenhas, espera que o instrumento vá ao encontro das necessidades das famílias mais carenciadas, sobretudo "o reforço de apoio às mães muitas solteiras e com filhos portadores de deficiências".

Ela espera também um maior apoio às estruturas que trabalham em prol dos mais necessitados.

Olhos virados para o CAN

No futebol, a seleção sénior masculina inicia em janeiro a participação pela quarta vez no Campeonato Africano das Nações (CAN), cuja fase final se disputa na Costa do Marfim.

O treinador Pedro Brito (Bubista) reconhece o poderio dos adversarios como o Egito e o Gana, sem esquecer Moçambique, mas diz que o objetivo de Cabo Verde passa "por encarar cada jogo com determinaçao e procurar atingir a fase seguinte".

Também a seleção nacional sénior masculina de andebol começa a competir neste mês de janeiro no Campeonato Africano das Nações, competição que se inicia no dia 17.

Ainda no capítulo do desporto, realça-se a participação de Cabo Verde nos jogos Olímpicos deste ano que se vão realizar em Paris, França, de 26 de Julho a 10 de Agosto.

A presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes reconhece as limitações do país para competir de igual com outros países, mas diz que Cabo Verde vai aos jogos "para ter a melhor participação possível".

Cabo Verde no Qatar e na conferência a sobre democracia

Cabo Verde participa na Expo Qatar, evento a decorrer de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

Para o mês de março está prevista a realização da Cimeira Cabo Verde-Portugal, oportunidade para se fazer o balanço da cooperação e traçar outras linhas e projetos futuros.

Por outro lado, a cidade da Praia vai acolher a Conferência Internacional Sobre a Liberdade e Democracia, de 25 a 29 de março.

O arquipélago vai marcar presença na Cimeira Coreia–África prevista para o mês de junho.

A ilha do Sal volta a acolher mais uma edição do Cabo Verde Investment Fórum, que reúne vários parceiros de desenvolvimento e setor privado no mês de Junho.