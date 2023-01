Nova vaga de contaminações por Covid-19 coloca em alerta as autoridades de saúde em Sofala

Mais de 150 pessoas estão em isolamento domiciliar nas cidades da Beira e Dondo, na província moçambicana de Sofala, na sequência de uma nova vaga de contaminações por Covid-19, que eclodiu durante as festas de Natal e fim do ano, anunciaram na sexta-feira, 6, as autoridades de saúde.



Suspeita-se que a nova vaga de contaminações resulte da elevada movimentação de pessoas durante a quadra festiva, disse Fino Massalambane, diretor provincial de saúde de Sofala.

O responsável referiu que o aumento de casos de Covid-19 foi detectado durante o trabalho de vigilância de outras doenças pelos gabinetes da gripe nos centros de saúde da Ponta Gêa (Beira) e no centro de saúde de Dondo.



“Esta descoberta de elevados casos de Covid-19 fez com que nós ativássemos todas as equipes” e “neste preciso momento temos 150 casos positivos em isolamento domiciliar, e nenhum deles tem um sintoma agudo respiratório que requeira um internamento”, precisou Fino Massalambane.



A média diária situa-se entre 7 a 10 casos positivos nas duas unidades sanitárias, acrescentou.



“Essas unidades sanitárias chamaram-nos atenção para podermos monitorar as outras unidades sanitárias que também estão com os gabinetes da gripe ativos” como os centros de saúde da Munhava, Chingussura e Nhaconjo, nos bairros com maior densidade populacional na Beira, adiantou Fino Massalambane.



As autoridades de saúde em Sofala, prosseguiu, não haviam relaxado as medidas sanitárias no âmbito da Covid-19, mas o número de pessoas que procurava os serviços tinha caído mediante o relaxamento das medidas sociais anunciadas pelo governo.



“Temos agora uma meta de 100 amostras diárias a submeter nos nossos laboratórios de saúde pública, para continuar a monitorar a evolução da doença e determinar se é rotina ou é algo com que devemos nos preocupar”, concluiu.



A província de Sofala fechou o período de pico da doença com um cumulativo de 14 mil casos positivos para Covid-19 e 91 óbitos.