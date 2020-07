Nova série de kwanzas entra em vigor apenas com foto de Agostinho Neto

As novas notas da moeda angolana, kwanza, “Série 2020” entram em circulação a partir do dia 30 deste mês, depois do lançamento na quarta-feira, 8, em Luanda, pelo governador do Banco Nacional de Angola (BNA).

José de Lima Massano disse que a introdução de novas notas será feita de forma faseada, a começar pela de 200 kwanzas no dia 30 de julho, seguida pelas de 500 a 17 de setembro, a de 1.000 em Ooutubro, a de 2.000 a 21 de novembro e a de 5.000 em janeiro de 2021.

“Será de modo progressivo para permitir o conhecimento das suas carecteriasticas por todos”, assegurou.

A novidade é que, ao contrário das anteriores notas, as novas terão a foto apenas do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto.

A foto do anterior Chefe de Estado não consta desta série.