Nova Iorque está a ser atingida por uma precipitação recorde, prevendo-se mais aguaceiros

Um dos dias mais húmidos das últimas décadas em Nova Iorque deixou a área metropolitana inundada na sexta-feira, depois de a forte precipitação ter parado várias linhas de metro e de comboios suburbanos, ter deixado os condutores retidos nas auto-estradas, ter inundado caves e ter encerrado um terminal do aeroporto de LaGuardia durante horas.

Cerca de 21,97 centímetros de chuva caíram no aeroporto John F. Kennedy na noite de sexta-feira, ultrapassando o recorde de um dia de setembro estabelecido durante o furacão Donna em 1960, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.



Partes de Brooklyn registaram mais de 18,41 centímetros, com pelo menos um local a registar 6 centímetros numa única hora, de acordo com as autoridades meteorológicas e municipais.



Prevêem-se mais aguaceiros no sábado.

O dilúvio ocorreu dois anos depois do furacão Ida ter causado uma precipitação recorde no Nordeste e morto pelo menos 13 pessoas na cidade de Nova Iorque, na sua maioria em caves de apartamentos inundadas. Embora não tenha havido registo de mortes ou ferimentos graves, a tempestade de sexta-feira despertou memórias assustadoras.



As autoridades municipais disseram ter recebido relatos de seis apartamentos em caves inundadas na sexta-feira, mas todos os ocupantes saíram em segurança.

A governadora Kathy Hochul e o presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, declararam o estado de emergência e exortaram as pessoas a manterem-se quietas, se possível. Mas as escolas mantiveram-se abertas, os alunos foram para as aulas e muitos adultos para o trabalho.

O dilúvio ocorreu menos de três meses depois de uma tempestade ter provocado inundações mortais no vale do Hudson, em Nova Iorque, e inundado a capital do Vermont, Montpelier.

À medida que o planeta aquece, as tempestades formam-se numa atmosfera mais quente que pode reter mais humidade, tornando mais frequentes as chuvas extremas, segundo os cientistas atmosféricos.



No caso da tempestade de sexta-feira, as temperaturas oceânicas próximas estavam abaixo do normal e as temperaturas do ar não estavam demasiado quentes. Ainda assim, foi a terceira vez em dois anos que a chuva caiu a taxas próximas de 5 centímetros por hora no Central Park, o que é invulgar, disse o cientista climático da Universidade de Columbia, Adam Sobel.