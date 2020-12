Nova actualização indica 11 vítimas mortais em ataque do Boko Haram a ataque a vila cristã

As autoridades da Nigéria actualizaram no início da noite, hora local, desta sexta-feira, 25, para 11 o número de vítimas mortais em consequência do ataque do grupo radical islâmico Boko Haram à aldeia predominantemente cristã de Pemi, no norte do país

No ataque, na noita de quinta-feira, o grupo saqueou um hospital e raptou um padre antes de atear fogo à unidade de saúde e à igreja da aldeia.

O líder da milícia local, Abwaku Kabu, contou que os combatentes do grupo terrorista invadiram a vila de Pemi com motos e caminhões, de onde dispararam "indiscriminadamente", além de incendiarem prédios.

As autoridades locais admitem que o número de vítimas pode ainda aumentar porque muitos moradores fugiram para o mato e há ainda vários desaparecidos.