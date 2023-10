Angola: No Virei, populações querem benefícios de companhias mineiras

As comunidades do município do Virei na província angolana do Namibe estão a exigir que companhias mineiras contribuam para infraestruturas sociais afirmando que isso faz parte da lei.

Contudo, as autoridades provinciais sublinham que de fato nada na lei obriga companhias a desenvolverem esse tipo de trabalho.

Um morador do Virei, António Mario Kavetumona, diz ser desgastante ver empresas a explorar mármore e granito e a deixar buracos, sem no mínimo compensar as comunidades com uma escola ou um posto de saúde, afirmando que isso faz parte das normas existentes.

Opinião idêntica foi expressa pelo soba Grande Bernardo Mussonde que disse à Voz da America que "as nossas montanhas ricas em mármores e granitos estão a ser partidas, mas os angolanos desta parcela de terra não se beneficiam das riquezas exploradas”.

Para Mussonde, escola e posto de saúde era o que essas companhias deveriam construir afirmando que isso faz parte da lei

André Cassinda, administrador do Município do Virei, afirma que a inquietação das comunidades tem consistência e que as autoridades elaboraram um documento sobre a questão para ser analisado a nível mais alto mas acrescentou que na verdade nada na lei prevê que as companhias tenham que participar em projectos sociais.

"A lei é omissa nisso", afirmou.