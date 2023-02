No Sudão do Sul, Papa Francisco encoraja um povo sofredor

O Papa Francisco procurou no sábado, 4 de fevereiro, consolar o povo sofredor do Sul do Sudão ao abrir o seu primeiro dia inteiro num país assolado por conflitos, pobreza e crises humanitárias, encorajando padres e freiras a servir os seus rebanhos, juntando-se às suas lágrimas.



Após chegar ao mais recente país do mundo na primeira visita papal de sempre, sexta-feira, Francisco passou o sábado a ministrar primeiro ao pessoal da igreja e depois aos sul-sudaneses que foram forçados pelos combates, inundações e outras crises a abandonar as suas casas.

Francisco destacou em particular a situação das mulheres do Sudão do Sul, metade das quais são casadas antes dos 18 anos de idade, que estão sujeitas a uma violência sexual desenfreada e depois enfrentam a maior taxa de mortalidade materna do mundo.



"Perguntemo-nos o que significa para nós ser ministros de Deus numa terra marcada pela guerra, ódio, violência e pobreza", disse Francisco na Catedral de Santa Teresa, na capital, Juba. "Como podemos exercer o nosso ministério nesta terra, ao longo das margens de um rio banhado em tanto sangue inocente, entre as faces manchadas de lágrimas do povo que nos foi confiado"?

Rico em petróleo e outros recursos naturais mas assolado por anos de guerra civil e conflito, o Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo e é responsável pela pior crise de refugiados em África: mais de dois milhões de pessoas fugiram do país e outros dois milhões estão deslocados dentro das suas fronteiras.



Juntamente com o arcebispo de Cantuária Justin Welby e o chefe presbiteriano da Igreja da Escócia, Francisco procura chamar a atenção mundial para a situação difícil do país.



O objectivo da nova visita ecuménica é encorajar os líderes políticos do Sudão do Sul a implementar o acordo de paz de 2018 que ponha fim a uma guerra civil que eclodiu após o país esmagadoramente cristão ter conquistado a independência do Sudão, na sua maioria muçulmano, em 2011.