Njila Yami, uma homenagem de Nelo Carvalho às mulheres

“Njila Yami” é o título do novo trabalho discográfico do músico e compositor Nelo Carvalho, que traduzido para português significa "O Meu Caminho". O lançamento do CD aconteceu no passado dia 6 de Março, na Praça da Independência, numa homenagem a todas as mulheres.

“O disco tem duplo sentido, é uma homenagem às mulheres, bem como a minha esposa que se chama também Njila”, disse o cantor.



Em Njila Yami , Nelo Carvalho mostra as suas preferências, numa sonoridade estética, baseada nas artérias do semba, do zouk, da rumba, dos mais variados ritmos que obriga a dança, mas também, canções carregadas de mensagens de estórias e sentidos da alma angolana e não só.



As perdas, o amor, a esperança e o desejo estão expressas nas temáticas desta obra , com muita diversidade de estilos, demonstrando ideias bem definidas, trazendo a sua marca de um artista do mundo que busca de outras sonoridades musicais um semba mais cadenciado, para o enriquecimento do cancioneiro angolano.



Nelo Carvalho nasceu a 9 de Março de 1959, em Luanda, e tem no mercado os discos "Ao Vivo - Interpreta temas da sua Vida” (1999), "Memórias” (2003), "Encontros” (2013), "Reencontros” (2015) e "Las Voces y Los Cantos” (2017) e participações com o conjunto África Tentação nos LP’s "Angola 79” e "Mulher de Angola” e com o Duo Ouro Negro em "Blackground”, "Aos Nossos Amigos” e "Sô Santo”.