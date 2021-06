Nigéria vs Twitter: Governo pede cancelamento de rede social no país

A Nigéria pediu hoje a todas as estações de rádio e televisão do país que "suspendessem todo o apoio" ao Twitter, apagando imediatamente as suas contas e descrevendo a utilização da rede social como um acto "antipatriótico".

O Ministério da Informação e Cultura anunciou na sexta-feira, 4 de Junho, que o governo tinha "suspendido, indefinidamente, as actividades do serviço de microblogging e redes sociais Twitter na Nigéria.

A decisão surgiu depois do Twitter ter apagado uma mensagem do Presidente Buhari na quarta-feira, 2 de Junho, em que ameaçava "lidar com os responsáveis pela actual violência no sudeste da Nigéria - atribuída pelas autoridades aos separatistas Igbo - numa língua que eles compreendam".

O tweet foi fortemente condenado em todo o país e a rede social disse que Buhari estava em violação das suas regras de conduta odiosa.

A União Europeia (UE), Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá lamentaram a suspensão do Twitter numa declaração conjunta, e os seus embaixadores foram recebidos numa reunião à porta fechada na segunda-feira de manhã pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Geoffrey Onyeama.

Os media nigerianos têm uma presença muito forte nas redes sociais, registando milhões de seguidores no Twitter. A rede social é muito popular na Nigéria, onde a idade média da população é de 18 anos. Mais de 39 milhões das cerca de 200 milhões de pessoas da Nigéria têm uma conta no Twitter, de acordo com um inquérito.

A plataforma desempenha um papel importante no debate público no país.