Nigéria: Raptores libertam estudantes mas centenas de raparigas continuam desaparecidas

Na Nigéria raptores libertaram 27 rapazes adolescents raptados da sua escola na semana passada no estado do Níger no norte do país, enquanto as forças de segurança continua a tentar localizar mais de 300 raparigas raptadas num estado vizinho.

As escolas tornaram-se num dos alvos favoritos para rapts em massa no Norte da Nigéria a por grupos armados .

Algumas fontes falando sob anonimato disseram que a onda de raptos se deve ao facto do govero ter pago resgates pela libertação dos reféns encorajando a onda de raptos. O govenro nega ter pago aos raptores

Em Dezembro homens armados raparam 350 rapazes de uma escola no estado de Katsina que foram no entanto mais tarde salvos pelas forçaas de segurança.

O rapto que mareceu maior atenção foi aquele de 270 raparigas estudantes raptadas pelo grupo islâmico Boko Haram na cidade de Chibok em 2014. Cerca de 100 continuam desaparecidas.

Os 27 estudantes agora libertados, três funcionáriosda sscola e 12 familiares foram raptados de uma escola secundária no distrio de Kagara num ataque em que um estudante foi morto.

A libertação dos rapazes de idade entre os 15 e 18 anos deu-se hoje um dia depois de 317 raparigas terem s ido raptadas no eestado de Zamfara