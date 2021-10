Nigéria: Homens armados atacam prisão e libertam dezenas de reclusos 

Lagos, Nigéria (AP) - Homens armados atacaram uma prisão no sudoeste da Nigéria, libertando dezenas de presos, disse um oficial à Associated Press, neste sábado, 23.

Esta terceira fuga em um ano levanta mais preocupações sobre a segurança das instalações de detenção no país da África Ocidental, onde as autoridades têm lutado para conter o aumento da violência. Algumas instalações de segurança, especialmente esquadras da polícia, foram atacadas no ano passado.

Olanrewaju Anjorin, porta-voz do centro correcional de Oyo, no Estado de Oyo, disse à AP que os homens armados atacaram a instalação na noite de sexta-feira (22) e uma investigação sobre o incidente, que revelará a extensão dos danos, foi iniciada.

“Não posso determinar o número de pessoas que escaparam ou foram recapturadas, mas a segurança foi reforçada em torno do centro de custódia e da cidade”, disse ele à AP em entrevista por telefone.

Francis Enobore, do Serviço de Prisões da Nigéria, também confirmou o incidente e disse que estava a caminho da unidade atacada.

O ataque de sexta-feira (22) é o terceiro este ano na Nigéria, onde as fugas estão se tornando mais frequentes e a polícia captura apenas uma fracção dos que escapam. O jornal online TheCable, de Lagos, reportou, em Julho, deste ano que pelo menos 4.307 detidos fugiram das prisões desde 2017.

Parece não haver conexão entre os ataques, embora sejam realizados de maneira semelhante, com o uso de explosivos.

As autoridades conseguiram prender novamente alguns presos fugitivos, às vezes em estados vizinhos, enquanto outros voltam voluntariamente.

Muitos dos que escaparam de tais ataques ainda não foram condenados e ainda aguardam julgamento.

As prisões nigerianas mantêm 70.000 presos, mas apenas cerca de 20.000, ou 27%, foram condenados, de acordo com dados do governo.