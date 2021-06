NBA: Hawks perde Bruno Fernando de Angola para o jogo final do playoff

O angolano Bruno Fernando, do Atlanta Hawks, foi suspenso no domingo pela NBA para o confronto da equipa no playoff de domingo à noite com o Philadelphia 76ers.

A proibição de um jogo sem remuneração, por deixar a área do banco durante uma altercação na quadra, foi emitida após um incidente quando faltavam 4 minutos 2 segundos no quarto quarto do jogo em que Filadélfia ganhou por 104-99, na sexta-feira em Atlanta.

Fernando jogou apenas três minutos fora do banco em duas partidas nos playoffs pelo Hawks este ano, marcando dois pontos. Em 33 presenças na temporada regular, ele teve uma média de 1,5 pontos e 2,4 rebounds por jogo.

O atacante estrela do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, dos Camarões, foi multado em 35 mil dólares pela NBA, também no domingo, por ter iniciado a altercação.

A liga disse um comunicado que Embiid foi multado por perseguir o atacante John Collins do Hawks "de maneira anti-desportiva" e não obedecer a uma entrevista de segurança da NBA após o incidente.

O triunfo dos Sixers igualou a série das semi-finais da Conferência Leste à melhor de sete com três vitórias cada, preparando o terreno para a decisão de domingo na Filadélfia.

Caso os Hawks ganhem e avancem para a final da Conferência Leste para enfrentar o Milwaukee Bucks, Fernando poderá regressar.