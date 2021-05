Naufrágio no rio deixa, pelo menos, 150 pessoas desaparecidas na Nigéria

Mais de 150 pessoas estão desaparecidas depois do naufrágio de um barco com cerca de 180 passageiros no noroeste da Nigéria, no rio Níger, nesta quarta-feira, 26.

As autoridades locais admitem que todas podem ter morrido e até o fim da noite apenas foram encontrados quatro corpos.

"A capacidade do navio era muito menor do que os 180 passageiros que transportava", disse a jornalistas Yusuf Birma, funcionário da empresa de transporte fluvial.

Abdullahi Buhari Wara, chefe administrativo do distrito de Ngaski, revelou que o navio deixou o Estado do Níger e dirigia-se para o Estado de Kebbi (noroeste) quando se partiu e afundou.

Wara acrescentou que o acidente foi causado por sobrelotação porque o barco estava autorizado para tansportar, no máximo, 80 passageiros.

Além de passageiros, estava carregado de sacos de areia de uma mina de ouro.

Os acidentes de barco são frequentes nas águas nigerianas devido à sobrecarga dos barcos e a falta de manutenção, especialmente na estação das chuvas.

No início do mês, 30 pessoas morreram afogadas num acidente semelhante no Estado do Níger.