NASA apoia projecto de combate à seca no sul de Angola

A agência espacial norte-americana, NASA, vai apoiar com 550 mil dólares, nos próximos três anos, um projecto do Governo angolano denominado “Sistema de Apoio às Políticas de Combate à Seca no Sul de Angola”.



A principal investigadora do projecto, pelos Estados Unidos da América (EUA), Danielle Wood, disse à imprensa estarem criadas todas as condições, com o lançamento do projecto, para que o país encontre as soluções para os problemas de seca.

O projecto, lançado quinta-feira, 27, em Luanda, pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), tem a parceria do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional (GGPEN) e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) dos EUA.



Entretanto, organizações da sociedade civil que acompanham a situação da seca no sul de Angola saúdam a iniciativa da NASA, mas sugerem programas sustentáveis e articulados com especialistas locais. bem como parcerias também com instituições vocacionadas da União Africana.

Acompanhamento e monitoria nacional



Para o membro da organização “ Plataforma Sul”, que se dedica ao combate aos efeitos da seca nas províncias do Cuando Cubango, Huíla, Namibe, Benguela e Huambo, padre Pio Wacussanga, “as soluções devem ter sustentabilidades e articuladas com todos os actores envolvidos ao invés de trabalhar em ilhas”.



“Já é bom que a NASA se envolva mas quando não se parte dos estudos dos especialistas angolanos em hidrologia local, não haverá resultados”, defende o sacerdote católico”.



A mesma opinião tem o responsável da SOS, Habitat, Rafael Morais, quem defende a integração no trabalho de monitoria do projecto de organizações sociais do Sul de Angola.



Por seu lado, o ambientalista e líder da Rede de Terra Angola, Bernardo Castro questiona os resultados dos investimentos externos anteriores no sector, embora considere que “ todo o investimento para a monitorização do risco de desastre climático é sempre bem-vindo”.



A directora do Space Enabled Research Group, MIT Media Lab, sustenta que o objectivo é trabalhar com as instituições angolanas engajadas no combate ao fenómeno, no sentido de identificar-se os problemas em todas as regiões do país.



"Estamos na fase inicial do projecto e, em colaboração com a equipa de gestão do programa espacial, onde vamos fazer a recolha de dados em várias partes de Angola”, esclareceu a norte-americana, sublinhando que, para as investigações, serão utilizados três satélites da NASA.



"Vamos obter os dados para resolvermos a questão da seca no Sul de Angola. Podemos, também, por intermédio deste mesmo satélite, detectar enchentes em diferentes zonas do país”, acrescentou.



Os grandes desafios do programa, disse, prendem-se em reunir e organizar as informações que estão nos EUA e em Angola, no sentido de poder dar resposta à questão da seca cíclica no país, tendo ressaltado a possibilidade de o Governo levar em consideração, fruto do mesmo projecto, aspectos de gestão de infra-estruturas e de zonas com problemas de produção de alimentos.



Danielle Wood esclareceu que, durante os próximos três anos - período estipulado de duração do projecto -, vai trabalhar de forma virtual, numa experiência semelhante às investigações efectuadas na fase da pandemia Covid-19, em que diz ter operado com muitas organizações internacionais.



Para o secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Pascoal Borges Fernandes, a importância do projecto resume-se na plataforma de recolha, organização e partilha de informação, voltada à mitigação dos efeitos derivados da ocorrência de situações de seca, que têm afectado, há várias décadas, milhares de cidadãos.



"É uma iniciativa do sector das TIC, que visa mitigar e reduzir, significativamente, o impacto sobre as populações resultantes de situações de seca”, sublinhou o secretário de Estado, para em seguida destacar o conjunto de acções, projectos e programas desenvolvidos pelo Executivo.



Fernandes referiu-se, a título de exemplo, ao Canal do Cafu, na província do Cunene, como uma acção que "engajou e tem engajado” agricultores e criadores de gado, desagravando os problemas sociais



Um dos grandes desafios do país, com a apresentação deste projecto, segundo ainda o secretário de Estado, prende-se em devolver o sentimento de tranquilidade às populações residentes nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe, que enfrentam períodos cíclicos de seca há várias décadas, com realce para a crise de 2019, a pior dos últimos 40 anos.



Em consequência da seca, sublinhou, mais de um milhão e 300 mil indivíduos foram afectados, com perdas financeiras, e enalteceu o facto de "iniciativas criativas e ousadas”, como a do projecto em referência, estar a ajudar a Nação angolana a posicionar-se entre os países emergentes na área espacial mundial em África.