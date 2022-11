Nancy Pelosi abre caminho à nova geração para a liderança dos democratas na Câmara dos Representantes

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou que não vai candidatar-se novamente ao cargo de líder do Partido Democrata na Casa para, segundo disse, abrir espaço para líderes mais jovens.



O anúncio foi feito um dia após o Partido Republicano garantir os votos que lhe permitem controlar a Câmara dos Deputados a partir de Janeiro.



Pelosi, de 82 anos, e representante da Califórnia, liderou a Câmara duas vezes mas não vai deixar de ser deputada.



A democrata recebeu aplausos dos seus colegas ao se preparar para fazer o anúncio e durante o seu discurso, em que ela chamou a Câmara de "solo sagrado" e "coração da democracia americana".



A veterana democrata também observou o aumento no número de mulheres servindo na Câmara desde que ela chegou lá. "Um novo dia está surgindo no horizonte", acrescentou.

"Agora devemos avançar com ousadia para o futuro. A hora veio para uma nova geração", continuou Pelosi, em referência à futura liderança.

Ela tem sido uma figura querida entre seus colegas democratas, mas muito criticada por muitos republicanos que não gostam das suas posições políticas progressistas que muitos dizem ser típicas da cidade mais liberal da América , San Francisco, Califórnia.

Os seus colegas de partido na Câmara comemoraram quando ela lembrou o aumento no número de mulheres democratas na Câmara, de 12 em 1987, quando ela tornou-se representante para, para mais de 90 hoje , e a crescente diversidade racial e étnica da bancada de seu partido.

Democratas e republicanos a aplaudiram de pé quando ela prestou homenagem ao marido, Paul Pelosi, que ainda se recupera da brutal agressão de que foi alvo em casa por um assaltante que estava à procura da própria Nancy.

Após o seu discurso, inúmeros democratas a abraçaram calorosamente no plenário da Câmara, incluindo o líder da maioria no Senado, o senador democrata Chuck Schumer, um aliado de longa data em disputas políticas com os republicanos.



Pouco depois, Schumer reconheceu as realizações de Pelosi no plenário do Senado.



“Poucos na história americana foram tão eficazes, motivados e bem-sucedidos quanto a presidente Pelosi. Ela transformou praticamente todos os cantos da política americana e, sem dúvida, tornou a América uma nação melhor e mais forte”, disse ele.

O Presidente Joe Biden disse em um comunicado que "por causa de Nancy Pelosi, a vida de milhões e milhões de americanos está melhor, mesmo em distritos representados por republicanos que votaram contra seus projectos de lei e muitas vezes a difamam".

"Assim é Nancy – sempre a trabalhar pela dignidade de todas as pessoas", destacou o Presidente, quem concluiu: “Ela está a deixar o seu papel de liderança no caucus democrata da Câmara, mas nunca desistirá de proteger a nossa sagrada democracia, como nação, temos para com ela uma profunda dívida de gratidão por seu serviço, seu patriotismo e, acima de tudo, sua absoluta dignidade”.



Os democratas que serão minoria na Cãmara dos Representantes a partir de Janeiro, vão escolher um novo líder e há vários nomes apontados, mas sem uma candidatura formal.