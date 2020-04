Namibe: No combate ao coronavírus “estamos juntos"

No combate contra o coronavírus “estamos juntos”. Esta é a mensagem deixada por jovens dos diferentes partidos angolanos e memros da sociedade civil que se juntaram no Tombwa no Namibe para levarem a cabo uma campanha de esclarecimento sobre as medidas de protecção contra o Covid-19.

“Nesta pandemia é preciso esquecermos algumas diferenças e defendermos a vida, sensibilizando a população”, disse Feliciano Luciano da JURA, braço juvenil da UNITA.

Já Lídia Correia da JMPLA, organização juvenil do MPLA, disse que a campanha teve sucesso porque “a população está a receber bem a mensagem (Fica em casa)".

“Mas tivemos algumas dificuldades com aqueles que não tinham mesmo nada em casa para comer e diziam como vamos ficar em casa se não tenho nada para comer”, acrescentou.

Outras equipas desdobram-se para o norte do Município do Camucuio esclarecendo as comunidades rurais nas suas próprias línguas nacionais sobre os danos que o Coronavirus pode causar nas comunidades e as medidas de prevenção contra a pandemia, segundo disse Francisco Benguela, coordenador da comissão multissectorial na Comuna do Chingo.

Nos próximos sete dias chegam ao Namibe os cinco médicos cubanos, ainda em quarentena institucional em Luanda, que desembarcaram nos últimos dias em Luanda, no âmbito do reforço da capacidade técnica na luta contra o Coronavirus a serem distribuídos em todos os Municípios de Angola.

Ema Guimarães, vice-governadora do Namibe para a área técnica e infra-estruturas disse que as residências para acomodar os médicos nos cinco Municípios estão garantidas

Acrescentou que no que diz respeito a responsabilidade do governo do Namibe "tudo está a ser feito” e apenas os Municípios do Namibe e do Camucuio estão com dificuldades do abastecimento de água, "mas o quadro será invertido nos próximos dias”, esclareceu a governante .