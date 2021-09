Namibe: MPLA e UNITA juntos no apelo à tolerância

MPLA e UNITA manifestaram-se no sábado no Namibe sem quaisquer incidentes com ambos os partidos a sublinharem a necessidade de civismo e respeito pela diferença.



A UNITA saudou mesmo o desempenho da polícia nacional nestas manifestações.

Vitorino Silepo, secretário da UNITA no Namibe disse que todos os partidos políticos devem partir no pé de igualdade e apelou à transparência no pleito eleitoral que se avizinha.

“Nós queremos eleições justas, livres e transparentes”, afirmando ainda que oodos os partidos políticos devem partir no pé de igualdade, portanto é um alerta para quem governa para que haja responsabilidade”.

Silpeo apelou aos cidadãos sem Bilhete de Identidade para o adquirirem o mais rapidamente possivel para poderem votar .

O dirigente da UNITA deixou a seguinte mensagem aos cidadãos com idade de eleger e que ainda não possuem BI.

“Quem tem o vizinho que ainda não tem Bilhete de Identidade deve aconselhar o amigo, o vizinho, o colega tratar, porque é um instrumento importante que amanhã poderá habilitar o cidadão a habilitar o seu direito de voto”, disse.

Para o político da UNITAa polícia nacional no Namibe tem exercido o seu verdadeiro papel nos últimos tempos e o político encoraja a continuar nessa via a bem da democraticidade.

"Damos voto positivo à policia,que m estado a desempenhar um papel extremamente positivo, nós encorajamos que continue”, disse acrescentando que a polícia no Namibe tem “realmente assumido uma postura exemplar”.

No mesmo dia e mesma hora o MPLA realizou um comícion onde o primeiro secretário do MPLA, Archer Mangueira interagiu com os amigos, simpatizantes e militantes do seu partido.

Mangueira exortou os apoiantes do MPLA a acompanharem “no terreno junto das famílias os programas que o executivo central e o governo da província estão a aplicar”.

“Devemos fazer esta auscultação junto das famílias para emitir as falhas e insuficiências para depois serem rápidamente corrigidas”,acrescentou sublinhando de seguida a necessidade de tolerância para com pontos de vista diferentes.

“Em políticas não se insultam pessoas, discutem-se ideias, em política não há inimigos há adversários”, concluiu Archer Mangueira, apelando para um ambiente político urbano e de respeito pela diferença no Namibe.



Os analistas políticos no Namibe Martinho Nganga e Wimi Jamba, saudaram o gesto dos dois líderes partidários adversários e dizem acreditar num ambiente político saudável na campanha eleitoral que se avizinha.