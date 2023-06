Namibe já iniciou entrega de cartões de gasolina aos mototaxistas

Um dia após violentos confrontos nas ruas do Namibe envolvendo a polícia e mototaxistas, as autoridades locais disseram que já se iniciou emissão de cartões de abastecimento de gasolina que vão permitir aos ransportadores comprarem gasolina ao preço subsidiado.

Os confrontos n Namibe, tal como em outras partes do país, ocorreram depois do govenro acabar com os subsídios à gasolina sem contudo preparar a entrega dos cartões como prometido.

Archer Mangueira, governador do Namibe disse a Voz da América, estar empenhado para o carregamento de todos cartões de abastecimento de Gasolina, no Banco Bai, e deste modo diminuir a pressão dos kupapatas e Taxistas visando “continuarem sem constrangimentos no trabalho de apoio às nossas comunidades”.



"Mais de 1500 cartões já tinham sido acrregados até terça-feira.

Bento Rafael, Presidente Nacional da AMOTRANG confirmou isso e Palou à calma aconselha calma e diz que "nada de levantamentos “porque todos vão se beneficiar dos cartões de abastecimento de gasolina”

“Não há razão de criar desordem, não há de criar levantamento para partir bens públicos", disse.



O líder da AMOTRANG disse ainda estar desconfiado com as forças ocultas que presume terem insinuado os mototaxistas a levantamentos de segunda-feira, na sua óptica, considerados desnecessários.



"Aqueles que ainda não receberam devem ir ao licenciamento porque o processo não terminou", salientou.



Os Responsáveis das distintas Associações de Taxistas e Kupapatas do Namibe à margem do encontro realizado ao princípio da noite de ontem, segunda-feira, 12, com o governador Archer Mangueira, valorizaram o empenho das autoridades da província, mas alguns mostraram-se cépticos com os procedimentos do último cadastramento.

Outros disseram terem sidos contactados por supostos activistas vindos da Huíla,para aderirem às manifestações sob ameaças de morte e tentativas de aliciamentos financeiro.

Durante os distúrbios a policia deteve mais de 30 jovens ainda não submetido a julgamento sumário como previa.