Namibe: Fábrica de conservas pode despedir 200 trabalhadores devido à burocracia

Uma fábrica de conserva de peixe no Namibe aguarda desde Dezembro autorização para a importação de óleo vegetal da África do Sul e est’a agora em risco de ter que despedir 200 tabalhadores.

Lucas Felisberot técnico de importação disse que devido à falta dessa matéria prima a fábrica poderá ter que encerrar devido à burocracia.

“Desde Dezembro que pedimos a licença e nunca mais tivemos resposta”, lamentou Lucas Felisberto, que admitiu eminente despedimento de mais de 200 trabalhadores todos chefes de família caso a industria continuar paralisada.

Com duas linhas de processamento, a Indústria de Conservas de peixe do Município do Tombwa paralisada há três semanas é a única na região sul de Angola que tem abastecido conservas de peixe “atum, sardinha e cavala”e tem a capacidade de produção dia 125 mil latas.

O Governador do Namibe Archer Mangueira esteve recentemente no Município piscatório do Tombwa e descreveu a situação como muito preocupante.

“Temos estado a intervir junto da Direcção do comércio e Indústria para que o tema relacionado com o licenciamento da matéria-prima, neste caso o óleo alimentar, seja um tema de fácil e rápida resolução”, reagiu o governante que sublinhou durante a visita aquela unidade fabril ter recebido a garantia do Ministro do Comércio e Indústria de que o caso seria resolvido o mais breve possível.