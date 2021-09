Namibe: Comandante da polícia promove diálogo em período eleitoral

O Comissário Provincial da polícia angolana na província do Namibe , Alberto Sebastião Mendes “Limão” apelou aos partidos políticos a promovoerem uma cultura de diálogo durante o período eleitoral em Angola.



“Limão” falava num encontro por ele promovido com representantes dos partidos políticos com assento no parlamento, deputados à Assembleia Nacional, aturodiades tradicionais, activistas e jornalistas em que apelou ainda a que os partidos e activistas criem durante o período eleitoral “um ambiente politico que vise servir de exemplo para todas as províncias de Angola”.

Mas Victorino Silepo, Secretário Provincial da UNITA disse que a colagem da policia ao partido no poder tem criado “equívocos” quanto à sua imparcialidade.

"A colagem da polícia nacional oo partido que governa, isto cria equívoco e nós gostaríamos que realmente tivéssemos uma polícia republicana, uma polícia que se constitui no garante da estabilidade",disse .

Augusto Sabino, Segundo Secretário Provincial do Namibe do MPLA, concordou com as vozes que defendem uma mensagem de diálogo mas alertou para o que disse ser “o espantalho” da fraude eleitoral.

"Com o processo que estamos a aproximar eleitoral, é preciso que todos nós preparemos as nossas mentes", disse.

O Deputado João Guerra encorajou a iniciativa como um importante passopara um ambiente politico saudável na Provincia do Namibe durante as eleições que se avizinham.

"É muito bom este encontro, para mim foi muito bom proveitoso, porque pode-se limar algumas arestas com a maneira franca e aberta do Comandante "Limão"”, disse o deputad do MPLA.

“Ele colocou as coisa em cima da mesa ", acrescentou