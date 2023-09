Namíbia poderá participar na refinaria do Lobito

A Namíbia está interessada em adquirir uma participação na projetada refinaria do Lobito, o que poderá dar mais um impulso a esta obra há muito programada ma até agora sem qualquer avanço.

A hipótese da Namíbia participar na construção e nas operações da programada refinaria surge quando o país está prestes a tornar-se um produtor de petróleo após as companhias, Qatar Energy, Total e Shell terem descoberto reservas ao largo da costa.

O diretor executivo do Ministério das Minas e Energia da Namibia, Brian Eiseb, disse que o seu Governo está ciente de que Angola está mais avançada do que a Namíbia na produção de petróleo pelo que existe a possibilidade do seu país adquirir uma participação na refinaria.

Eiseb, citado pelo jornal The Namibian, acrescentou que representantes do seu Ministério já visitaram o Lobito para se inteirarem do projeto.

O governant e afirmou que Angola “planeia aceitar” essa participação se o Governo de Windhoek decidir por essa via, mas deixou em aberto a possibilidade da Namíbia construir a sua própria refinaria.

“É uma decisão baseada em aptidões, (mas) é uma decisão que ainda não foi tomada”, disse o ministro.

“A Namíbia está prestes a tornar-se num país produtor de petróleo e por isso adotamos a posição de ir ver o que passa nos países vizinhos, ver que fazem em termos de refinaria e produção”, explicou.

Sociedade em aberto

Notícias anteriores indicaram que a estrutura societária detentora da unidade continua ainda em aberto, com 30% a ficarem na Sonangol e os restantes 70% na posse de privados.

O Governo da Zâmbia terá uma participação de 15%.

No passado mês de Junho, o presidente da Sonangol, Gaspar Martins, assinou em nome da petrolífera nacional angolana um Memorando de Entendimento com a China National Chemical Engineering (CNCEC) visando captar o financiamento necessário para a construção da Refinaria do Lobito, na província de Benguela.

Segundo o The Namibian a descoberta de “substanciais” reservas de petróleo na bacia do Rio Orange perto do porto de Luderitz devem render ao Estado cerca de 5.600 milhões de dólares anuais.

A refinaria do Lobito, quando completada, terá a capacidade de produzir 200 mil barris por dia.

A refinaria é um projeto de longa data que não tem até avançado, mas recentemente o Presidente João Lourenço disse que que “já se retomaram os trabalhos de continuidade para a conclusão da refinaria”.