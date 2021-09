Na véspera do aniversário do 9/11 Biden apela à unidade

O Presidente dos EUA Joe Biden exortou os americanos a mostrar unidade, "a nossa maior força", num vídeo publicado na sexta-feira, na véspera do 20º aniversário do 11 de Setembro.

"Para mim, essa é a lição central do 11 de Setembro. É que no nosso mais vulnerável, no empurrão e no puxão de tudo o que nos torna humanos, na batalha pela alma da América, a unidade é a nossa maior força", diz Biden, numa mensagem de seis minutos a partir da Casa Branca.

No sábado, ele e a Primeira Dama Jill Biden irão aos três locais dos ataques de 11 de Setembro de 2001: Nova Iorque, o Pentágono e um campo na Pensillvânia.

Mas Biden, muito criticado pela sua gestão da retirada dos EUA do Afeganistão e lutando para conter a pandemia de Covid-19, não deverá falar em público durante as cerimónias, segundo a AFP.

"A unidade não significa que tenhamos de acreditar na mesma coisa, mas devemos ter um respeito e fé fundamentais uns nos outros e nesta nação", diz Biden nos seus comentários em vídeo.