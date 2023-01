Na homenagem a Martin Luther King, Biden invoca 'batalha pela alma desta nação'

ATLANTA, Geórgia, 15 Jan (Reuters) - O presidente Joe Biden disse aos americanos para olharem para a vida de Martin Luther King Jr. em busca de lições sobre como reparar as suas divisões, extremismo e injustiça, ao tornar-se primeiro presidente dos EUA a falar num culto de domingo na igreja do líder dos direitos civis, em Atlanta.

Marcando o feriado nacional da celebração de King, na segunda-feira (16), Biden fez um sermão na Igreja Baptista Ebenezer a convite do seu pastor, o senador democrata Raphael Warnock, centrado num tema comum - o país e o mundo estão a lutar contra forças autocráticas.

"O facto é que estou aqui num momento crítico para os Estados Unidos e para o mundo, na minha opinião", disse Biden, chamando-o de "momento de escolha".

"Somos um povo que escolherá a democracia em vez da autocracia?", perguntou Biden. "Temos que escolher uma comunidade ao invés do caos. Será que nós vamos escolher o amor ao invés do ódio? Essas são as questões do nosso tempo e a razão pela qual estou aqui."

King trabalhou pelos direitos de voto, disse Biden, mas "fazemos bem em lembrar que a sua missão era ainda mais profunda. Era espiritual. Era moral". King frequentemente perguntava 'Para onde vamos a partir daqui?' disse Biden. "Minha mensagem para a nação neste dia é que vamos em frente. Vamos juntos."

Domingo seria o aniversário de 94 anos de King. Ele foi assassinado, aos 39 anos, em 1968, em Memphis, Tennessee, pelo segregacionista declarado James Earl Ray. King foi pastor da igreja Ebenezer de 1960 até sua morte.

Mesmo destino

"A batalha pela alma desta nação é perene", disse Biden na sua homenagem a King. "É uma luta constante entre esperança e medo, bondade e crueldade, justiça e injustiça."

Muitos presidentes, incluindo Biden, visitaram Ebenezer para homenagear King, geralmente durante eventos na época do seu aniversário. Mas Biden foi o primeiro a falar do púlpito num culto regular de domingo.

King nos lembra que temos o mesmo destino, “que não se trata de democrata e republicano, vermelho, amarelo, castanho, preto e branco", disse Warnock no domingo.

Na segunda-feira, Biden se encontrará com o defensor dos direitos civis Al Sharpton, em Washington, e falará com o seu grupo, National Action Network.

Espera-se que Biden anuncie a sua candidatura à reeleição nas próximas semanas.

Biden foi eleito, em 2020, com forte apoio dos eleitores negros depois de prometer fazer mais para expandir os direitos de voto e abordar outras questões de justiça racial.

Mas alguns grupos activistas boicotaram o seu discurso de 2022 em homenagem a King, desapontados com o que consideram a sua falta de acção.