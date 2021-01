Número invulgar de mortes na Lunda Sul, dizem autoridades tradicionais

Autoridades tradicionais na província angolana da Lunda Sul disseram à VOA que se está a registar um número invulgar de mortes na província, mas sem qualquer ligação à Covid-19

Aquelas fontes contam que desde novembro a província tem registado um número muito elevado de mortes e muitos residentes escondem os mortos.

O soba Kapembe disse, a partir do Saurmo, que “as pessoas como não possuem condições para suportar um óbito então escondem as mortes e na calada da noite enterram em cemitérios clandestinos”.

El garante que não é apenas a Covid-19 que está a vitimar as famílias, e que "observa nos cemitérios a quantidade de funerais em Saurimo para além dos enterros em cemitérios clandestinos”.



As barreiras impostas pelos decretos por causa da pandemia pioraram ainda mais a situação das famílias que, segundo o soba Kapembe já não eram famosas.



"Muita miséria aqui na Lunda Sul, a carência que as populações vivem juntando as restrições que o Estado impôs ao cidadão agravaram a situação", disse



Por seu lado, José Mateus Zecamutshima, presidente do Movimento do Protectorado das Lundas, sublinha que “o problema mais grave aqui na Lunda-Sul são as mortes provocada por outras doenças".

“Parece que as atenções só estão viradas para a pandemia quando há outras doenças a matar muita gente sobretudo em Saurimo”, denuncia.

“Penso até haver alguma epidemia não declarada a dizimar muitas pessoas, a partir dos hospitais, que sem capacidade mandam alguns doentes procurar Quimbandas”, acrescenta.

“Por alto, só aqui em Saurimo podemos verificar por dia de 5 a 10 óbitos, vindas de zonas endémicas onde a água é poluída", denuncia o activista,



Apesar das tentativas a VOA não conseguiu ouvir as autoridades sanitárias da província.