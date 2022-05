Número de mortos devido a chuvas torrenciais no Brasil sobe para 44

As chuvas torrenciais que se abatem sobre o nordeste do Brasil desde terça-feira deixaram pelo menos 44 mortos e outros 56 desaparecidos, disse o governo no domingo, 29 de Maio.



"Registámos 44 mortos, 56 desaparecidos, 25 feridos, 3.957 sem abrigo e 533 deslocados", disse o Ministro do Desenvolvimento Regional Daniel Ferreira numa conferência de imprensa no Recife, a capital do estado do nordeste de Pernambuco.

Segundo a Agência Brasil, citando as redes sociais do Presidente Jair Bolsonaro, o Presidente irá a Pernambuco para “ melhor se inteirar da tragédia” causada pelas chuvas no Grande Recife.

A Agência Brasil escreve também que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, twittou neste domingo que embarcou para o Recife e informou que a vigilância em saúde já está na área afectada: "Vamos levar kit desastres para pontos estratégicos importantes".