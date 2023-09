Níger fecha seu espaço aéreo a aviões franceses

A junta militar que governa o Níger proibiu "aeronaves francesas" de sobrevoar o espaço aéreo do território, de acordo com informação do site da Agência para a Segurança da Navegação Aérea em África e Madagáscar (ASECNA).



O comunicado diz que o espaço aéreo do Níger está "aberto a todos os voos comerciais nacionais e internacionais, exceto aeronaves francesas ou aeronaves fretadas pela França, incluindo as da companhia aérea Air France"



Entretanto, a Air France disse à AFP que “não está a sobrevoar o espaço aéreo do Níger”.



O Níger reabriu o seu espaço aéreo a 4 de setembro para voos comerciais, depois de ter estado fechado durante quase um mês ante a ameaça de uma eventual intervenção militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que pediu o regresso à ordem constitucional, depois do golpe militar de 26 de julho ter derrubado o Presidente Mohamed Bazoum.

O Governo da França apoiou a ideia inicial da CEDEAO e as relações entre Paris e Niamey têm estado no nível mais baixo desde o golpe.