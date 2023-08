Níger fecha espaço aéreo

O Níger fechou o seu espaço aéreo no domingo até nova ordem, invocando a ameaça de intervenção militar do bloco regional da África Ocidental, a CEDEAO.

A televisão estatal do Níger anunciou a medida no domingo à noite, horas antes do prazo estabelecido pela CEDEAO, que exigiu que os líderes do golpe de Estado reintegrassem o Presidente Mohamed Bazoum ou enfrentassem a força militar.

A junta desafiou o prazo e disse que qualquer tentativa de sobrevoar o país será recebida com "uma resposta enérgica e imediata".

Milhares de apoiantes dos líderes golpistas do Níger acorreram a um estádio na capital, Niamey, no domingo, parecendo não se intimidar com a ameaça de intervenção militar da CEDEAO.

Os aplausos da multidão que lotou o estádio saudaram cada frase do discurso lido por um representante da nova administração liderada pelo exército, que sublinhou a determinação da junta em manter-se no poder.

Nas ruas de Niamey também se registaram manifestações esporádicas de apoio à junta.

O sétimo golpe de Estado na África Ocidental e Central em três anos abalou a região do Sahel, uma das mais pobres do mundo.

Devido às suas riquezas em urânio e petróleo e ao seu papel central na guerra contra os militantes islâmicos, o Níger é importante para os EUA, a Europa, a China e a Rússia.